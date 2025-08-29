スペインサッカー連盟（RFEF）は29日、9月に控えたFIFAワールドカップ26欧州予選に臨むスペイン代表のメンバー26名を発表した。

昨年夏に行われたEURO2024において、3大会ぶり4度目の優勝を果たしたスペイン代表は、今年6月に行われたUEFAネーションズリーグ（UNL）2024－25のファイナルズを惜しくも準優勝で終えた。既にFIFAワールドカップ26欧州予選のグループGからLは今年3月に開幕しているものの、グループAからFは9月シリーズをもって開幕する。

グループEに組み込まれたスペイン代表は、トルコ代表、ジョージア代表、ブルガリア代表と同居。グループステージを首位で終えると、その時点で来年に控えた本大会の出場が確定する。2位で終えたチーム、そして3位以下のチームのうち、UNL2024－25のグループステージを1位で終えたチームの中で、UNL総合ランキングの上位4チームを加えた合計16チームが、ノックアウト形式の2次予選に進む。

FIFAワールドカップ26欧州予選の初陣に向けて、ルイス・デ・ラ・フエンテ監督が招集した26名のリストが公開された。MFマルティン・スビメンディ、MFファビアン・ルイス、FWラミン・ヤマルといった“常連組”に加えて、ケガによる長期離脱を強いられていたDFダニエル・カルバハルとMFロドリが1年ぶりの代表復帰を果たした。ポルトガルとのUNL決勝でPKを失敗し、「9月には戻ってこない可能性もある」と代表引退を示唆していたFWアルバロ・モラタも、最終的には招集されている。

加えて、昨季のベティスで眩いばかりの輝きを放ち、今夏に“同胞”のセスク・ファブレガス監督が率いるコモへ完全移籍した19歳ウインガーのFWヘスス・ロドリゲスが初招集された。一方で、6月シリーズで6年ぶりの“ラ・ロハ”復帰を果たしたMFイスコ、今夏に新天地をアトレティコ・マドリードに求めたMFアレックス・バエナ、ポルトで得点を量産するFWサムエル・オモロディオンの3名については、負傷の影響もあって今回はメンバー外。昨年9月からコンスタントに招集されていたDFオスカル・ミンゲサも、カルバハルの復帰が影響してか招集外となった。

スペイン代表は9月4日にブルガリア代表と、7日にトルコ代表と、それぞれアウェイで対戦する。今回発表されたスペイン代表のメンバー26名は下記の通り。

◆■スペイン代表

▼GK

ウナイ・シモン（アスレティック・ビルバオ）

ダビド・ラヤ（アーセナル／イングランド）

アレハンドロ・レミロ（レアル・ソシエダ）

▼DF

ダニエル・カルバハル（レアル・マドリード）

ペドロ・ポロ（トッテナム／イングランド）

ロビン・ル・ノルマン（アトレティコ・マドリード）

ディーン・ハウセン（レアル・マドリード）

ダニエル・ビビアン（アスレティック・ビルバオ）

パウ・クバルシ（バルセロナ）

マルク・ククレジャ（チェルシー／イングランド）

アレハンドロ・グリマルド（レヴァークーゼン／ドイツ）

▼MF

ロドリ（マンチェスター・シティ／イングランド）

マルティン・スビメンディ（アーセナル／イングランド）

ファビアン・ルイス（パリ・サンジェルマン／フランス）

ペドリ（バルセロナ）

ミケル・メリーノ（アーセナル／イングランド）

ガビ（バルセロナ）

フェルミン・ロペス（バルセロナ）

▼FW

アルバロ・モラタ（コモ／イタリア）

ミケル・オヤルサバル（レアル・ソシエダ）

フェラン・トーレス（バルセロナ）

ダニ・オルモ（バルセロナ）

ラミン・ヤマル（バルセロナ）

ニコ・ウィリアムズ（アスレティック・ビルバオ）

ジェレミ・ピノ（クリスタル・パレス／イングランド）

ヘスス・ロドリゲス（コモ／イタリア）※初招集

【動画】デ・ラ・フエンテ監督、メンバー発表時には山火事の消化活動にあたった消防士に敬意を示す