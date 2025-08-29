2025年9月の運勢◆血液型×タロット占いでわかる!? 今月の“運気の波”と開運のヒント

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、2025年8月の運勢占い「血液型（A型、B型、O型、AB型）×タロットカード」。TOKYO FM＋では、2025年の運勢をはじめ、今日の運勢、今週・今月の運勢、心理テストなどのコンテンツを配信中です。本記事では、2025年（令和7年）9月のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・石川白藍（いしかわ・はくらん）さんが、タロットカードで血液型別に占った結果をご紹介します。新しい旅の入り口に立っている時です。常識や計画にとらわれるよりも、好奇心や直感を信じて進むことで道が開けていきます。行き先はまだはっきりしないかもしれませんが、軽やかな一歩が思いがけない可能性を引き寄せてくれるでしょう。リスクはありますが、今は安全策よりも未知への挑戦に価値がある時です。本来の情熱が、少し自己中心的な衝動に傾きやすい時です。支配欲や独断が強まると、味方を遠ざけてしまうかもしれません。力を示すことは大切ですが、それは相手を尊重してこそ真の力となります。広い視野を持ち、周囲との協調を意識してみましょう。これまで大切にしてきたものを手放し、新しい道を選ぶ時です。未練は残るかもしれませんが、心はすでに次のステージを求めています。現状にとどまるよりも、より深い充足感を追い求める意志を持つことが大切です。与えることと受け取ることのバランスが整う時です。物質的なサポートや助言は、必要とする人に正しく届きます。見返りを求めない行動は、やがて大きな信頼とつながりを生み出すでしょう。誠実なやり取りが、未来の豊かさを育てていきます。■監修者プロフィール：石川白藍（いしかわ・はくらん）天の後押しを受け、2018年・2019年にスキルシェアサイト「ココナラ」にて高いリピート率を記録し、2万件以上のサービスの中でランキング1位を獲得。第六感の鋭さや占術の技術に加え、SNSマーケティング、子ども向け塾の運営、コミュニティマネジメント、資産形成、行動心理学など多彩な経験を活かして、抽象的なメッセージにとどまらない具体的な指針を伝えている。