冷房26度＆氷枕で快眠、家族全員“1つの部屋”で就寝…私が実践している「省エネ」テクニック

◆夜は1つの部屋で就寝
3人家族ですが、夜は1つの部屋に集まり、その部屋だけエアコンをつけて他の部屋のエアコンは使わないようにしています。これが省エネになっているかは分かりませんが、なにせ電気代が高いので“少しでも安くなれば”と思ってやっています（神奈川県 25歳 男性）
◆物を減らして風通し◎
私は部屋に置く物を少なくしています。そもそも部屋自体があまり大きくないので、そこまで置けないのですが、極力少なくして生活しています。そうすることで風の向きが変わり、体感温度も下がっている感じがします（東京都 34歳 男性）
◆“氷枕”で快眠
僕は、寝るときにクーラーの温度を低くしないように氷枕を使っています。冷房を26度に設定すると少し暑く感じるのですが、氷枕にするだけでむさ苦しい夜も快適に眠れました！（東京都 18歳 男性）
◆家でも“キャンプ気分”
私はキャンプが趣味なのですが、夜は家でもLEDランタンだけで生活しています。さらに、もちろん無理は禁物ですが、クーラーも極力使わないようにして、アウトドア用扇風機や冷感タオルだけで乗り切っています。
ランタンだけつけて、焚き火の音源を流しながら食べる夕食は、家なのに完全キャンプモードです！（千葉県 30歳 男性）
＜番組概要＞
番組名：Skyrocket Company
放送日時：毎週月曜～木曜17：00～20：00
パーソナリティ：本部長・マンボウやしろ、秘書・浜崎美保
番組サイト：https://www.tfm.co.jp/sky/
番組公式X： @Skyrocket_Co