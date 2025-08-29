アーセナルの今夏8人目の補強が現実味を帯びているようだ。29日、イギリスメディア『アスレティック』が伝えている。

報道によると、ポーランド代表DFヤクブ・キヴィオルの移籍についてアーセナルとポルトが合意に達したとのこと。移籍形態は買い取り義務が付随したレンタルとなり、最大で2700万ユーロ（約46億円）の移籍金が発生するパッケージとなっているようだ。

移籍市場に精通するイタリア人ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏も、移籍成立が決定的となった際に用いる決まり文句「here we go!」とともに、ポルトがキヴィオルのレンタルについてアーセナルと合意に達したと指摘。レンタル料は200万ユーロ（約3億4000万円）、買い取り義務は1700万ユーロ（約29億円）に設定されており、追加オプションや売却条項などを含めると最大総額2700万ユーロ（約46億円）が発生する契約だという。

一方、アーセナルはレヴァークーゼンに所属するエクアドル代表DFピエロ・インカピエの獲得に向けた動きを強めている模様。ロマーノ氏によると、レヴァークーゼンはアーセナルが提示した買い取り義務付きレンタルという提案を受け入れ、現在は両クラブ間で料金構造の詳細部分の調整が進められているという。インカピエはアーセナル加入を熱望しており、すでに個人的な条件に関しては合意に達しているようだ。



なお、キヴィオルのポルト移籍については、アーセナルがインカピエを獲得することが条件であると『アスレティック』は指摘。果たして、アーセナルは2023－24シーズンのブンデスリーガ無敗優勝に貢献したインカピエをスカッドに加え、キヴィオルをポルトへ送り出すことになるのだろうか。移籍市場の閉幕が刻一刻と迫る中、3クラブが絡む交渉の行方に注目が集まる。

アーセナルは今夏の移籍市場でスウェーデン代表FWヴィクトル・ギェケレシュやイングランド代表MFエベレチ・エゼ、スペイン代表MFマルティン・スビメンディら7名を獲得。インカピエの移籍が実現すれば今夏8人目の補強となる。