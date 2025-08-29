「不要なモノを捨てると金運や運気がよくなる」とよく言われます。では、その理由は何なのでしょうか？ 今回は、不要なモノと金運・運気の関係について解説します。

◆いい運気は居心地のよい場所に集まる

まず知っておいてほしいのは、「運や運気は居心地のよい場所に留まり続ける」という特性です。少し分かりにくいかもしれませんので、生活に置き換えてみましょう。

私たちも、ゴミや不用品であふれた部屋より、きれいに片付いた部屋のほうが居心地がよく、そこで暮らしたいと思いますよね？

実は運や運気も同じで、「氣」が整った場所を好むのです。

◆いらないモノ・壊れたモノはネガティブなパワーを放つ

「不用品や壊れているモノでも、きれいに整理整頓されていれば問題ないのでは？」と思う人も少なくありません。

しかし、その考え方は危険です。そもそも不要なモノや壊れているモノは、ネガティブなパワーを放っています。

そのため、せっかく訪れたよい運や運気を打ち消してしまうのです。さらに、こうしたモノが手元にあると、

「いつ処分しよう？」

「邪魔だな」

「直すお金がもったいない」

といったネガティブな思考が生まれやすくなります。この思いは部屋全体に広がり、結果としてよい運や運気の妨げとなってしまうのです。

◆金運をアップさせたいなら、ネガティブなモノから離れる

金運は、多くの人が関心を寄せる運の1つです。

不要なモノや壊れたモノを処分することで、ネガティブな氣から離れ、よい運や運気を保てます。

もし「まだ使えるから捨てられない」というモノがあるなら、

・リサイクルショップに売る

・必要な人に譲る

といった方法がおすすめです。感謝される行為は運気アップを促し、よい運や金運をさらに引き寄せる効果が期待できます。

文：飯田 道子（ファイナンシャルプランナー）

金融機関勤務を経てFP（CFP、1級FP技能士）を取得。独立系FPとして、各種相談業務やセミナー講師、執筆活動などを行っている。金運アップやポジティブお金など、カラーセラピーと数秘術を取り入れたアドバイスも得意。

