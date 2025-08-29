ドイツサッカー連盟（DFB）は29日、来月の国際親善試合ならびにUEFA U－21欧州選手権予選に臨むU－21ドイツ代表のメンバーを発表した。

日本代表DF菅原由勢と同じブレーメンに所属するGK長田澪（ミオ・バックハウス）もメンバー入りを果たした。2004年4月16日にドイツ人の父と日本人の母の間に生まれた現在21歳は、日本で幼少期を過ごし、川崎フロンターレの下部組織にも在籍。生まれ故郷のドイツへ戻ると、2018年夏にはブレーメンの下部組織に加入し、その後はU－17チームやU－19チームでプレーしていた。

2023－24シーズンはオランダのフォレンダムで武者修行を積み、エールディヴィジで33試合に出場。昨年夏のブレーメン復帰後はなかなか出番が与えられなかったものの、現地時間23日に行われたブンデスリーガ開幕節で先発フル出場を果たした。チームは日本代表MF堂安律が所属するフランクフルトに1－4で敗れたが、長田は記念すべきブンデスリーガデビューとトップチームでの初出場を飾っている。

U－21ドイツ代表は現地時間9月5日にU－21アルバニア代表との国際親善試合を行い、4日後の9日に控えるUEFA U－21欧州選手権予選ではうU－21ラトビア代表と対戦する。今回の招集メンバーには長田のほかに、ブライトンで日本代表FW三笘薫とも共闘するMFブラヤン・グルダらが招集された。なお、長田の背番号は「1」となっている。

【ハイライト動画】堂安律所属のフランクフルトと長田澪所属のブレーメンが激突！