期間限定ミュージアムを出現させたアルピーヌ｜地元ディエップにパーマネント版も計画中だけに先行閲覧は大行列！

6月末、ルノー・グループが「オリジナルズ・ルノー」と名づけられる予定のミュージアムの計画を明かしたのは周知の通り。場所はフラン工場の一角とされ、ここには元よりルノー・ヒストリックのメンテナンス・スペース兼倉庫が置かれているので、それらが2027年より恒常的に一般公開されるということだ。

【画像】好評を博したアルピーヌの期間限定ミュージアム「ミュゼ・エフェメール」（写真14点）

一方で、アルピーヌにもミュージアムを創設する動きがある。こちらは限りなくノルマンディに近いイル・ド・フランス地方の西端にあるフラン工場ではなく、ノルマンディ地方北端であるディエップに建てることが前提ではあるが。初代館長には、旧A110の1300を自らレストアした経験があって現行型A110のアーキテクチャを設計したエンジニア、ジャン＝パスカル・ドース氏が内定している。彼は現在、他の自動車ミュージアムを研究したり、アルピーヌにまつわる証言をあれこれ収集中という。

今回の「ミュゼ・エフェメール（70周年イベント期間限定ミュージアム）」では、ドース氏と購買部門のディレクターを務めたパスカル・ガルティエ氏の責任の下、アルピーヌの元社員らで構成される連盟AAAやディエップのアルピーヌ・クラブ、創業家、あるいは自薦や他薦を経て、選りすぐったアルピーヌが展示された。レアな車両が40数台、パーツや印刷物、ミニカーといった展示物は数百点にも及び、イベントの会期中ずっと入場待ちの行列が途切れることはなかった。

年代順にまず目を引くのは、1955年ミッレ・ミリアで創業者ジャン・レデレ自身がドライブし、750㏄クラス2位に食い込んだA106 だ。濃いブルーにルーフはグレーのツートンカラーで、まだFRPボディではなく、イタリアのカロッツェリア・アレマノによるアルミニウム・ボディをまとっていた。フロント正面のエンブレムは当時の公団ルノーのまま、側面にアルピーヌの文字ロゴがあしらわれている。ルノー4CV R1063のエンジンはソレックスキャブ1基仕様、ゴルディーニのヘッドを載せている。

ルーフ色と同じグレーのレザーによる+2内装の、意外なほど快適で豪華な造りを見ると、ライトウェイトスポーツにしてGTとしての備えを怠らないアルピーヌらしさが、一層感じられる。だが、これは未だシャップ・エ・ジェサランによるFRPボディに至る以前の、貴重なアルミニウム・ボディ3台のうちの1台で、事実、ニューヨークのモーターショーで発表された「マーキス」とほぼ同じ造りだった。ジャン・レデレは早くから自身の車のライセンス生産を考え、ブラジルやスペイン、ブルガリアで後にA108やA110のそれは実現したが、アルピーヌを名のる以前、北米でも可能性を探っていたのだ。

続くA108は1960年に登場。スチールのバックボーンフレームにFRPボディ、そしてゴルディーニのチューンしたルノー・エンジンという、後々にまで続くアルピーヌの基本構成はすでに確立されている。FRPボディゆえの自由度から、2＋2やカブリオレなど様々なバリエーションが派生した。その数年後に登場するA110も60年代半ばまでは相当に近いボディワークで、とくにカブリオレにはA108の面影が色濃く残されていた。

さらに1970年代に入っても、グループ4仕様に代表されるラリーのワークス仕様の発展型の印象が強いものの、1977年式A110 1600Xの最後期にして最終生産型のオリジナルA110の楚々とした佇まい、60年代初頭のA110とクロームモール以外にあまり変わらない雰囲気には驚かされる。この最終生産車はディエップのエンジニアがオーダーした個体で、ヴェール・ノルマン（ノルマンディの緑）をまとっていた。当然、今日のアトリエ・アルピーヌのカラーパレットにも用意されている外装色だ。

しかもアルピーヌの基本構造は後のA310、V6ターボやGTAに至っても変わらず、V6を積んだ1983年式A310ですら960㎏に収まっていた。PRVのV6・150㎰仕様を載せたA310 V6は、「パックGT」の名が与えられた空力仕様が展示され、最高速は215㎞/hに達したという。

このアルピーヌ・ベルリネットの「軽さの起源」を実証的に繙く解説として、グラスファイバー繊維のロールから制作中の旧A110ボディが、硬化剤とともに徐々に型づくられていく様子が展示されていた。加えて手法はまったく異なるとはいえ、現代のA110のアルミボディ構造まで並べられた。もう1年もしないうちに生産が終わるであろう現行型だが、レデレが1950年代半ばの創業前後にすでにアルミボディでの量産を目論んだことを顧みれば、なおさらその貴重さ、空前絶後ぶりが分かるだろう。

さらに、歴代の憲兵隊仕様パトカーをはじめ、テーマの異なるミニカー・コレクションが数々展示された中でも、正統派として目を引いたのが「アルピーヌ歴代のル・マン・カー」。1963年のM63に始まって様々なブルーのニュアンス、ルノー傘下となって以降のA442から始まるイエロー＆ブラックの仕着せ、グループ5仕様のA310などを経て、2013年のA450による復活まで、執念や情熱だけでは説明のつかないアルピーヌとル・マンの関係が凝縮されたコレクションだった。かくも支持されるコンストラクターだからこそ、電動化の時代にも確実に続いていくであろう、そんな未来への投影が感じられるミュージアムだった。

文：南陽一浩 写真：南陽一浩、ルノー・グループ

Words: Kazuhiro NANYO Photography: Kazuhiro NANYO, Renault Group