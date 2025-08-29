美容外科「高須クリニック」の院長として知られる高須克弥氏が、最新著書『高須の遺言』(講談社)を10月8日に刊行する。同氏にとって6年ぶりの著書となり、自ら「自分で綴る最後の作品」と位置づけている。

1945年、第二次世界大戦下の防空壕で生まれた高須氏は、美容医療の第一人者として地位を確立。100億円の借金、行政との対立、仲間からの裏切りといった数々の試練を経験する一方で、芸能界や政財界との交流、妻・高須シヅ氏やパートナーの西原理恵子氏との関係など、波瀾万丈の人生を歩んできた。

新刊では、2020年の「愛知県知事リコール署名偽造事件」をはじめ、「地面師詐欺未遂事件」「空き巣事件」など、これまで語られなかったエピソードを初めて明かす。さらに「集大成となる作品」として、自身の人生を振り返りながら綴った内容となっている。

高須氏は「この間、病院で検査をしたら検査した部分の全部からガンが見つかった。でも、僕は“死ぬこと"は怖くないんです。今までの人生に起きたすべてのことは必然だったし、このガンという病気も生きていれば自然なこと。僕の人生は人よりも多少、大なり小なりいろんなことがあった。成功も失敗も偶然のことだけど、80年という時を経ていま後世に残したい言葉を見つけたのでここに記しました。僕が自分で綴る最後の作品です」とコメントしている。

＜書籍情報＞タイトル:『高須の遺言』、発行:講談社、発売日:2025年10月8日、価格:1,650円