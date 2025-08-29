SBI証券は、2025年7月末時点で外貨建債券※の残高が1兆円を突破したと発表した。金利環境の変化や投資ニーズの多様化を背景に取引は拡大し、わずか3年で販売金額・投資家数は3倍以上に増加。米ドルを中心に250銘柄超を取り扱い、100米ドル単位から取引可能な利便性も評価されている。

外貨建債券の拡大背景

近年、世界的な金利環境の変化や個人投資家の資産形成ニーズの多様化により、外貨建債券への注目が高まっている。2022年3月の米国での利上げ以降、多くの投資家が債券取引を開始し、わずか約3年で外貨建債券の取引経験者数・販売金額はいずれも3倍以上に拡大した、とのこと。

SBI証券は、米ドルを中心に多通貨建て債券を取り揃え、利便性の高い取引環境を提供してきたことから、多くの顧客に支持され、今回の残高1兆円突破に至った、としている。

サービス強化の取り組み

同社は2024年4月に「債券シミュレーション」サービスを導入し、さらに2024年10月には債券取引サイトをリニューアル。マルチデバイス対応や「利金・償還金シミュレーション」「銘柄比較機能」などを追加した。

ラインアップは米ドル建債券を中心に250銘柄以上（2025年8月29日時点）。米ドルのほか11通貨建て債券も取り扱っている。特に米国国債は利付債・ストリップス債（ゼロクーポン債）ともに豊富に揃え、100米ドル単位（円換算約5,000円程度）から取引可能で、初めての投資にも選ばれやすいという。

「米ドル債デビュー・再デビューキャンペーン」概要

2025年8月28日（木）より「米ドル債デビュー・再デビューキャンペーン」を開始。外貨建債券未経験者や再挑戦を後押しする。

【キャンペーン1】

対象：米ドル建債券を合計100米ドル以上（受渡金額※2ベース）購入し、かつエントリーした方

特典：購入金額×0.1％分※3の米ドルをもれなくプレゼント

【キャンペーン2】

対象：キャンペーン1の条件を満たした上で希望景品を選択・エントリーした方

特典：抽選で10名に豪華景品を進呈

期間：2025年8月28日（木）17:00 ～ 9月30日（火）14:00

詳細URL：記事末尾に掲載

注記

※ 時価ベースで算出し、2025年7月31日の為替レートで円換算。仕組債・ユーロ円債を除く

※2 既発債は「額面金額×買付単価＋経過利子」が受渡金額

※3 計算結果の小数第3位以下は切り捨て

※4 景品選択は1商品まで。複数申込の場合は最後に選択した景品で抽選