バンダイ トイ事業部は11月8日、韓国発の幼児向け3Dアニメーション『ちびっこバス タヨ(Tayo the Little Bus)』より、主人公タヨと仲間の乗り物をモチーフとしたミニカーや、ミニカーと一緒に遊べるプレイセットなど全17品を発売する。

バンダイ『ちびっこバス タヨ』 玩具シリーズ キービジュアル

「ちびっこバスタヨ」とは、人と乗り物たちが共に暮らす都会を舞台に、主人公タヨの成長を描いたフル3Dアニメーション。

11月に発売されるのは、バスをモチーフとした主人公のタヨをはじめとして、パトカーや消防車などアニメの中で活躍する乗り物のミニカー。全長約7～8cmという子どもが手に取って遊びやすいサイズ感のミニカーが20種以上用意されており、車輪がついたミニカーは全て手転がし走行が可能となっている。

また、ミニカーと一緒に遊べるプレイセットとして、「日本おもちゃ大賞2025アクション部門」の優秀賞を受賞した「緊急出動センタープレイセット」をはじめ、「動く消防署プレイセット」「力持ち工事現場プレイセット」の3種もラインアップ。劇中同様の音声や発光するパトランプに加えて、滑り台やリフト、ボタンを押すと一斉にミニカーが飛び出す車庫など、アニメの世界を再現できる様々なギミックを搭載している。

ラインアップはこちら。

おともだちミニカー(単品)

バンダイ『ちびっこバス タヨ』 玩具シリーズ おともだちミニカー単品(各1,100円)

ちびっこバス タヨ おともだちミニカーアリス

ちびっこバス タヨ おともだちミニカーポコ

ちびっこバス タヨ おともだちミニカークリス

ちびっこバス タヨ おともだちミニカーマックス

ちびっこバス タヨ おともだちミニカーシャイン

ちびっこバス タヨ おともだちミニカーエアー

ちびっこバス タヨ おともだちミニカービリー

ちびっこバス タヨ おともだちミニカーフランク

ちびっこバス タヨ おともだちミニカーパット

おともだちミニカー(ダブルセット)

バンダイ『ちびっこバス タヨ』 玩具シリーズ おともだちミニカーダブルセット(左から)ポール&リズ、ヘッダー&ラダ、バケット&マック(各1,980円)

ちびっこバス タヨ おともだちミニカーダブルセット-ポール&リズ-

ちびっこバス タヨ おともだちミニカーダブルセット-ヘッダー&ラダ-

ちびっこバス タヨ おともだちミニカーダブルセット-バケット&マック-

大集合セット(4体セット)

ちびっこバス タヨ ちびっこバス大集合セット

ちびっこバス タヨ ちびっこレスキュー隊大集合セット

プレイセット

ちびっこバス タヨ 緊急出動センタープレイセット(12,650円)

本体…1個、警察タヨミニカー…1個、出動レール…1個、ステッカー…1枚、ミッションカード…2枚

ちびっこバス タヨ 動く消防署プレイセット(12,650円)

本体…1個、トンネル…1個、消防はしご…1個、ステッカー…1枚、自動回転バー用リフト…1個

ちびっこバス タヨ 力持ち工事現場プレイセット(9,350円)

本体(プレイマット)…1個、タヨミニカー…1個、トレーラー…1個、レール…1個、安全標識1…2個、安全標識2…2個、セーフティコーン…4個、岩…10個、コンベヤーベルト…1個、ステッカー…1枚

(C)ICONIX / EBS / SEOUL