バンダイ トイ事業部は11月8日、韓国発の幼児向け3Dアニメーション『ちびっこバス タヨ(Tayo the Little Bus)』より、主人公タヨと仲間の乗り物をモチーフとしたミニカーや、ミニカーと一緒に遊べるプレイセットなど全17品を発売する。
「ちびっこバスタヨ」とは、人と乗り物たちが共に暮らす都会を舞台に、主人公タヨの成長を描いたフル3Dアニメーション。
11月に発売されるのは、バスをモチーフとした主人公のタヨをはじめとして、パトカーや消防車などアニメの中で活躍する乗り物のミニカー。全長約7～8cmという子どもが手に取って遊びやすいサイズ感のミニカーが20種以上用意されており、車輪がついたミニカーは全て手転がし走行が可能となっている。
また、ミニカーと一緒に遊べるプレイセットとして、「日本おもちゃ大賞2025アクション部門」の優秀賞を受賞した「緊急出動センタープレイセット」をはじめ、「動く消防署プレイセット」「力持ち工事現場プレイセット」の3種もラインアップ。劇中同様の音声や発光するパトランプに加えて、滑り台やリフト、ボタンを押すと一斉にミニカーが飛び出す車庫など、アニメの世界を再現できる様々なギミックを搭載している。
ラインアップはこちら。
おともだちミニカー(単品)
- ちびっこバス タヨ おともだちミニカーアリス
- ちびっこバス タヨ おともだちミニカーポコ
- ちびっこバス タヨ おともだちミニカークリス
- ちびっこバス タヨ おともだちミニカーマックス
- ちびっこバス タヨ おともだちミニカーシャイン
- ちびっこバス タヨ おともだちミニカーエアー
- ちびっこバス タヨ おともだちミニカービリー
- ちびっこバス タヨ おともだちミニカーフランク
- ちびっこバス タヨ おともだちミニカーパット
おともだちミニカー(ダブルセット)
- ちびっこバス タヨ おともだちミニカーダブルセット-ポール&リズ-
- ちびっこバス タヨ おともだちミニカーダブルセット-ヘッダー&ラダ-
- ちびっこバス タヨ おともだちミニカーダブルセット-バケット&マック-
大集合セット(4体セット)
- ちびっこバス タヨ ちびっこバス大集合セット
- ちびっこバス タヨ ちびっこレスキュー隊大集合セット
プレイセット
ちびっこバス タヨ 緊急出動センタープレイセット(12,650円)
本体…1個、警察タヨミニカー…1個、出動レール…1個、ステッカー…1枚、ミッションカード…2枚
ちびっこバス タヨ 動く消防署プレイセット(12,650円)
本体…1個、トンネル…1個、消防はしご…1個、ステッカー…1枚、自動回転バー用リフト…1個
ちびっこバス タヨ 力持ち工事現場プレイセット(9,350円)
本体(プレイマット)…1個、タヨミニカー…1個、トレーラー…1個、レール…1個、安全標識1…2個、安全標識2…2個、セーフティコーン…4個、岩…10個、コンベヤーベルト…1個、ステッカー…1枚
(C)ICONIX / EBS / SEOUL