俳優の吉岡里帆と水上恒司がW主演を務める実写映画『九龍ジェネリックロマンス』(8月29日公開)の、恋の加速を予感させるシーンを切り取った本編映像が公開となった。

過去の記憶がない鯨井令子(吉岡里帆)と誰にも明かせない過去をもつ工藤発(水上恒司)の恋。互いの距離が近づくほど深まっていく謎。その真相にたどり着く時、二人は究極の選択を迫られる。

この度、九龍城砦の不動産屋で働く令子と工藤の、恋の加速を予感させるシーンを切り取った本編映像が公開となった。互いに惹かれ合いながらも、すれ違い距離を縮められずにいる令子と工藤。不動産屋のオフィスで背を向けて仕事をする中、令子が意を決して「前に工藤さんに懐かしさを感じるって言ったの、覚えてますか」と切り出す。かつて「懐かしいって感情は恋と同じだと思っている」と令子に話した工藤は背中で「ああ」とだけ答えるが、令子はさらに「工藤さんは私にも感じますか? "懐かしさ"」と重ねる。そこで工藤は令子の方を振り向き、真剣な面持ちで「ああ、感じるね」と応じる。自分を通して別の誰かに"懐かしさ"を感じていると悟った令子は「誰を見てるんですか」と踏み込み、「私を見てください」と工藤に迫る。その言葉に呼応するように工藤も立ち上がり、真正面から至近距離で令子に対峙する。 令子の"他の誰かではなく自分を見てほしい"という強い眼差しと、それを正面から受け止める工藤、緊張感溢れるオフィスでの一幕は、二人の関係を加速させるのか、恋の行方を占う一コマとなっている。

