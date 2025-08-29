アサヒグループジャパンは8月25日開催の「エンタテインメントコンピューティング2025」にて、「風味・食感の再現と栄養素のパーソナライズ技術」と「香りの調合による多様な飲料体験の創出技術」を発表した。

この技術は、明治大学総合数理学部宮下芳明研究室との共同研究により開発された。アサヒグループの素材・設計技術と、宮下研究室の味覚メディア技術を融合し、個人に最適化された飲食体験の提供を目指す研究で、開発した技術を活用し、二つの技術検証を進めている。

1点目は、健康とおいしさのジレンマを解決するため、風味や食感を再現する技術。ゾルフードプリンタで粉末と液体原料を出力時に混合し、風味や粘性を自在に表現する。酵母エキスなどを活用し、基本五味では難しい複雑な味わいを実現する。さらにAIが食事内容から栄養素不足を推定し、自動で補うことで、低カロリーで満足感のある食体験を提供する。

2点目は、個人の嗜好に応じた飲食体験実現のため、香料調合デバイスで数十種類の香料を付与する技術。QRコード読み取り、香料を自動調合することで、多様な味の創出が可能になる。探索型スマートフォンアプリでは利用者が未知のフレーバーを探索できる。

両技術により、今後は、開発した技術の応用範囲を大きく広げ、既存の酒類・飲料・食品領域だけでなく幅広い分野への展開を検討していくという。