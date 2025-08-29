お笑い芸人のサンシャイン池崎が16日、YouTubeチャンネル『好井まさおの怪談を浴びる会』にゲスト出演。学園祭での不思議体験を明かした。

サンシャイン池崎

「未来から来た池崎?」「ずっと知りたい」

「マジで意味わかんない不思議な話があって」と話しはじめた池崎。3～4年ほど前に、ある学園祭に呼ばれたそうで、「楽屋に行って、サインを書くんですけど。うちの事務所がサインは10枚までって決まってるの。だから、色紙が10枚用意されてた」と回顧。10枚のうち、3枚は学校や実行委員に渡し、残りの7枚は観客にプレゼントする予定だったと言い、「ネタが終わって、“サイン色紙じゃんけん大会! イエーイ!”って言って。机と一緒に持ってきてくれて」と振り返った。

ところが、「サインがなんか明らかに多くて……。これ7枚か? と思って。数えたら12枚あって、5枚増えてるの。まったく意味わかんなくて」と吐露。好井まさおが、「絶対に自分のサイン? 真似てとかじゃなかった?」とサインの偽造を疑うも、池崎は、「違和感なかったから。イベンターの人も“なんで12枚あんの?”みたいな。学生も“わかんないです”って。だから、ホントわかんない」といぶかしげに語った。

その後、12枚のサイン色紙を観客に渡すことになったが、「宛名を書いて。だから全部見てるけど、違和感なかったし。謎なんだよね」という池崎。色紙はそもそも10枚しか用意されていなかったため、マネージャーも「わからない」と困惑していたそうで、「未来から来た池崎が書いてたとか? イタズラで」とジョーク交じりに想像する場面も。あまりに不可思議な出来事に、「なんで? 増えすぎてない? これはホントずっと不思議。ずっと知りたい」とぼやいていた。