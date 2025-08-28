ライプツィヒは、プレミアリーグへの移籍を希望するオランダ代表MFシャビ・シモンズにロンドン渡航の許可を与えたようだ。28日、イギリスメディア『トークスポーツ』のベン・ジェイコブス氏が報じている。

今夏の移籍市場で去就が注目されるシモンズは、以前からチェルシーが強い関心を示しており、個人合意に達しているとも伝えられていた。獲得に向けた正式オファーを準備していると報じられていたが、ここにきてトッテナムも獲得レースに参戦。27日にはドイツ紙『ビルト』が、トッテナムが問い合わせを行ったと伝えている。

さらに28日、ジェイコブス氏は「トッテナムがシモンズ獲得交渉を進展させている」と報道。「ライプツィヒは、同選手がプレミアリーグ移籍を望んでいるため、ロンドンへの渡航を許可した」とも報じた。

加えて、ドイツ『スカイスポーツ』のフロリアン・プレッテンベルク記者は「トッテナムがライプツィヒに正式オファーを提示した」とし、「移籍金はクラブの希望額に近い総額7000万ユーロ（約120億円）」と伝えている。なお、現時点でチェルシーは正式なオファーを出していないという。

現在22歳のシモンズは、2019年夏にバルセロナの下部組織からパリ・サンジェルマン（PSG）の下部組織へ移籍。2021年2月にトップチームデビューを果たしたが、出場機会を求めて2022年6月にPSVへ完全移籍した。翌年にはPSGが買い戻しを行い、ライプツィヒへレンタル移籍。2025年1月には完全移籍への移行が発表されている。