NYの野外⾳楽イベントにて、Awichがキュレーションするイベント開催決定

Awichが、アメリカ・ニューヨークの名物野外⾳楽イベント「Capital OneCity Parks Foundation SummerStage」にて「Japan Champloo in the Park」を開催することが決定した。

本イベントは、Awichのキュレーションによって実現。出演は、Awichをはじめ、世界的に活躍するピアニストBIGYUKI、独⾃の⾳楽性とファッションで国内外から注⽬を集めるJP THE WAVY、沖縄発の唯⼀無⼆の存在OZworld、そして卓越したDJスキルを持つU-LEEと、異なるスタイルやルーツを持つ5組のアーティストがNYに集結しパフォーマンスを繰り広げる。

「Capital One City Parks Foundation SummerStage」は、ニューヨークで最も愛され、広くアクセス可能な無料の屋外パフォーミングアーツ・フェスティバルのひとつ。サマーステージは毎年、セントラルパークや市内5区の地域公園で80以上の無料公演および有料公演を開催し、22万⼈以上の観客を動員。ジャズ、ヒップホップ、ラテン、ワールド、インディー、コンテンポラリーダンスなど、ニューヨーク市の⽂化的多様性を体現するジャンルの多彩なアーティストやパフォーマンスを通して、サマーステージは夏のアートフェスティバルの中で重要な役割を果たしている。

■Awichコメント

この夏、ニューヨーク・セントラルパークでのステージに⽴てることを⼼から光栄に思います。

「Japan Champloo in the Park」というタイトルには、私のルーツである沖縄の”チャンプルー＝混ぜる”という⾔葉を込めました。

それは異なる⽂化や価値観がぶつかり合い、新しい表現となって⽣まれ変わるHIPHOPの精神とも通じる。

⽇本から世界へ、この瞬間を共有できることを楽しみにしています。

今回、共にステージを作り上げるのはBIGYUKI、JP THE WAVY、OZworld、U-LEEという最⾼の仲間たちです。

彼らはそれぞれ異なるスタイルやバックグラウンドを持ちながらも、常に挑戦を恐れず、⾳楽を通して未来を切り拓こうとしているアーティストです。

彼らとだからこそ実現できる「⽇本の現在地」を、NYのオーディエンスに全⼒で届けたいと思います。

このイベントが、国境や⾔葉を越えて響くひとつの”サイファー”となり、繋がっていくことを願っています。

＜ライブ情報＞

Japan Champloo in the Park -Curated by Awich-

出演：Awich / BIGYUKI / JP THE WAVY / OZworld / U-LEE

2025年9⽉14⽇（⽇）Central Park（Rumsey Playfield, Manhattan 10021）

開場 17:00 開演 18:00-22:00

⼊場料：無料

https://cityparksfoundation.org/events/awich-friends/