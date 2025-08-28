津田健次郎「年齢を重ねれば重ねるほど好きに…」毎日でも食べたい“夏野菜”とは？

◆あくまで“バイプレイヤー”
＜リスナーからのメッセージ＞
「津田さんが毎日でも食べたいくらい好きな夏野菜は何ですか？」
津田：夏野菜といえば、とうもろこしやナス、トマト、ピーマン、オクラ、ゴーヤなど……やっぱり、ウリ系が多いですね。好きなのが多いですけど、まず“ナス”にグッときます。
ナスのお味噌汁が好きなんですよ。お味噌汁に入れる具材はどれも好きなんですけど、ナスのお味噌汁は独自のポジションを築いている気がして。ジャガイモやお豆腐、ワカメとは違う「ナスです！」みたいな（笑）。
だからナスかなと思ったんですけど、ミョウガもいいですね～！ 結構脇役なんですけど、シソと同じくらい主張の強い感じが好きで。年齢を重ねれば重ねるほど好きになっていて、これは毎日でも食べたいかもしれない。添え物としていろんな物に合うし、あくまでバイプレイヤーですけど、ミョウガいいな〜。あとは、とうもろこしも好きなんですよね〜。僕は焼いたものが好きです。めちゃくちゃ歯に詰まるので大変ですけど（笑）。
夏の終わりですが、スーパーや飲食店には夏野菜がまだまだあると思いますので、皆さんも（旬の味を）楽しんでいただけたらと思っております。
＜番組概要＞
番組名：津田健次郎 SPEA/KING
放送日時：毎週日曜 12:00～12:30
パーソナリティ：津田健次郎
番組Webサイト：https://audee-membership.jp/tsuda-speaking/
番組公式X：@tsuda_speaking