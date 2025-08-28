レインボー・ジャンボたかお「1曲も知らなかったんですけど、ライブが最高だったんですよ！」今年からドハマりした“アイドルグループ”とは？

山崎怜奈（れなち）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。（ダレハナ）」（毎週月曜～木曜13:00～14:55）。8月25日（月）の放送は、お笑いコンビ・レインボーのジャンボたかおさんが登場！ 相方・池田直人さんとの関係性や「キングオブコント2025」などについて語りました。

◆相方との関係性は“夫婦”

れなち：今年1月に相方の池田さんがゲストで来ていただいたんですけど、要所要所でジャンボさんのエピソードが出てきたりして、仲の良さがにじみ出ていました（笑）。

ジャンボ：いやぁ、めちゃくちゃ揉めるときもありますよ。

れなち：本当ですか!?

ジャンボ：もちろんです。

れなち：そういうときはどっちが折れるのですか？

ジャンボ：池田です。夫婦でいうなら、私がうるさい奥さんで池田がスッと折れる旦那さんって感じなので、池田のほうが大人です。

れなち：そうなんですね。また、最近ですと「キングオブコント2025」準決勝に進出されています！ 2年ぶりなんですね。

ジャンボ：はい、今年は（決勝進出を）決めたいですね〜。やっぱり“芸人は賞レースの決勝に出てやっと一人前”みたいなところが、どこまでいってもあるんですよね。

れなち：でも、お2人は劇場に加えてテレビやラジオにも出ていますし、正直、賞レースに出なくても忙しいじゃないですか。

ジャンボ：忙しいです。でも、どこか頭の隅に“ファイナリストになりたい”っていう思いがあるんですよ。

れなち：これは芸人の性ですね。

ジャンボ：はい。今は35組が残っていて、決勝進出は10組なんですけど、ここからは誰が決勝に行ってもおかしくないので、運も影響すると思います。

れなち：自分の戦いではあるけど、やっぱり周りのことも気になりますか？

ジャンボ：気になりますけど、ここまで来たらあまり関係ないです。

れなち：（準決勝で披露する）ネタはもう決まっていますか？

ジャンボ：決めています。今日も幕張（よしもと幕張イオンモール劇場）で2回試してきました。あとは、とにかく自分たちとの戦いですね。

れなち：応援しています！

◆ついに出会った“人生のいきがい”

れなち：これからオンエアする楽曲をジャンボさんが選んでいただきましたが、日向坂46の曲なのですね？

ジャンボ：山崎さん……俺はついに“人生のいきがい”を見つけました。

れなち：（笑）。日向坂46が好きになったのは、どういうきっかけだったのですか？

ジャンボ：四期生の子たちの番組を何回かやっていたんですよ。ただ正直に言うと、その当時は“みんな同じ顔”ぐらいの感じだったんです。

れなち：もともとアイドル全般が好きだったわけでもなかったですか？

ジャンボ：はい。それで、スタッフさんに（日向坂46の）ライブに誘われて行ってみたら、正直1曲も知らなかったんですけど、もう最高だったんですよ！ 途中で涙が出るくらい。

れなち：それはいつの話ですか？

ジャンボ：今年の4月です。

れなち：えぇ!?

ジャンボ：それから日向坂46の番組や映画も全部観ていますし、本も読んで……。

れなち：すごい！ 大丈夫ですか？ その熱量、一生続きます？

ジャンボ：任せてください！ 初めてアイドルに興味を持って、知りたいことがまだまだ山ほどあるので。

＜番組概要＞

番組名：山崎怜奈の誰かに話したかったこと。

放送日時：毎週月～木曜 13:00～14:55

パーソナリティ：山崎怜奈

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/darehana/

番組公式X：@darehanaTFM