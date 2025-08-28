◆Q. 爪に黒い線ができました。がんの可能性はあるでしょうか？

Q. 「最近、右手の親指の爪に細い黒い線が出てきました。痛みはありませんが、テレビで爪のがんの話を見て不安です。これは放っておいても大丈夫でしょうか？」

◆A. 多くはがんではありませんが、症状が急拡大した場合は要注意です。

爪の黒い線や黒色の多くは、出血や水虫、色素沈着など良性の原因によるもので、がんはまれです。ただし、特定の特徴がある場合は注意が必要です。

爪が黒くなる原因で最も多いのは、爪の下で起こる内出血（爪下血腫）です。強くぶつけた後や長時間の運動で生じ、爪の成長とともに数か月で自然に消えていきます。

他にも、水虫による変色や、メラニン沈着・ホクロによって細い黒い線（黒色線条）が現れる場合があります。良性の線は細く、色むらがなく、境界がはっきりしているのが特徴です。

一方、爪のがんである悪性黒色腫は非常に少ないものの、放置は危険です。線が太く色にむらがあり、途中で途切れている場合や、爪が変形している場合は要注意です。

特に50代以上で、数か月から2年ほどの短期間で症状が拡大した場合は、早急に皮膚科を受診してください。悪性黒色腫は進行すると転移のリスクが高く、早期発見・早期手術が重要です。

◇野田 真史プロフィール

日米での経験豊富な皮膚科専門医。東京大学医学部を卒業後、皮膚科診療を行う。東京大学大学院医学系研究科卒業（医学博士）。ニューヨーク州医師免許を取得し、2014年からニューヨークのロックフェラー大学皮膚科で診療、研究。2016年東京大学医学部附属病院皮膚科助教。2018年7月1日、池袋駅前のだ皮膚科を開業。

文＝野田 真史（皮膚科医）