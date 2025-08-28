大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、ポストシーズンを救援投手とし登板する可能性が検討されている。通常は先発登板後に打者として試合に残る「大谷ルール」があるが、救援登板の場合は打順から外れるため、終盤での登板には課題もある。米メディア『LAFB』のライアン・アンダーソン記者が言及した。

大谷は今季、10試合に先発登板し、27.1イニングで防御率4.61、速球の平均球速は95パーセンタイルに位置しており、ポテンシャルは健在だ。しかし、肘の故障明けということもあり、長いイニングを消化することには苦戦している。

そこで、ドジャースの先発ローテーションが安定を見せているため、大谷を守護神として起用する可能性が出てきた。マーク・プライアー投手コーチは「救援登板の場合、打者として残ることはできない。もし起用するなら、ゲーム終盤の守護神としてだろう。中継ぎでの起用は現実的ではない」と明かしている。

大谷の驚愕の起用法についてアンダーソン氏は「プレーオフ進出がほぼ確実なドジャースは、あらゆる可能性を模索している。10月になれば、誰もが想像しなかった役割で大谷がプレーする姿が見られるかもしれない。さらに、それが試合の行方を左右する鍵となるかもしれない」と言及した。

