実は学生時代にきゃりーぱみゅぱみゅのバックダンサーをしていた!? 新しい学校のリーダーズMIZYU「『ここまで来たか！』じゃないけど…」今夏の共演を振り返る

MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 新しい学校のリーダーズLOCKS!」（毎月第4週目 月曜～木曜22:15頃～放送）。8月25日（月）の放送では、メンバーが近況を報告しつつ感謝の気持ちを伝えるコーナー「近況Arigato！」を実施しました。SUZUKA：「コカ･コーラ SUMMER FES 音楽LIVE」（7月19日～8月17日開催。リーダーズは8月17日に出演）に出演させていただきました～！ MIZYU様、説明お願いします。@japanleaders 🍬💥🎶 #新しい学校のリーダーズ #ATARASHIIGAKKO #サマフェス2025 ♬ オリジナル楽曲 - 新しい学校のリーダーズ ATARASHII GAKKO!MIZYU：このライブは、きゃりーぱみゅぱみゅパイセンと、新しい学校のリーダーズのツーマンライブになりました。そして私、MIZYUは、リーダーズを結成するよりも前、小学校6年生～中学校2年生ぐらいまでかな？ きゃりーぱみゅぱみゅさんのバックダンサーをしていた時期があったんです。それで、同じアーティストとして対バンをする機会をいただけたことが、「ここまで来たか……！」じゃないけど、感動がありました。そこで、きゃりーさんからお誘いがありましてね。「MIZYUちゃん、1曲ライブで踊ってよ？」って言ってくれたの！KANON：いや～ん！MIZYU：私は燃えたぎり！ 日々、練習を重ね！ あのときの私を呼び起こし！ ステージに立ちました。きゃりーさんと一緒に「にんじゃりばんばん」を踊らせていただきました！@japanleaders @Kyary Pamyu Pamyu × MIZYU 🥷💫 #KPP #新しい学校のリーダーズ #ATARASHIIGAKKO #サマフェス2025 #にんじゃりばんばん ♬ オリジナル楽曲 - 新しい学校のリーダーズ ATARASHII GAKKO!KANON：もうカマしてたよ！RIN：やばかった！KANON：やばかった！MIZYU：忍者になりました！ めちゃめちゃ楽しかった！SUZUKA：改めて、MIZYUのダンスするときの体の可動域の大きさにバチくらった。KANON：あと、正確さ、点の正確さが素晴らしすぎて、普段、私たちの楽曲の振り付けってジャンルがないじゃん？ そのなかでも見えてたMIZYUの個性が、そっち方面に爆発してた！MIZYU：うん、根本にはあれがあって、私に染み付いてるジャンルというか。動きの種類があって、リーダーズにつながってきたんだなってことを再認識しました！RIN：歴史を一緒に感じられて嬉しかった！MIZYU：3人が袖で見守ってくれたのも、「ぶちかましたるわ！」ってなった！KANON：ちょっと。涙ちょちょ切れそうだったよ？ これ聴いてて気になった方は、新しい学校のリーダーズのTikTokと、公式のインスタに載ってるんで見てみてくださいね。MIZYU：YouTubeにも載ると思います。KANON：観てみてくださいね！MIZYU：よろしくお願いします。きゃりー様、Arigato！ ございます！＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info