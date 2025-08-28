外出時「エアコンは消す？ つけっぱなし？」夏のエアコン疑問にダイキン担当者がズバリ回答

本部長・マンボウやしろと秘書・浜崎美保が、リスナーのみなさんと「社会人の働き方・生き方」を一緒に考えていくTOKYO FMの生放送ラジオ番組「Skyrocket Company」（毎週月曜～木曜17:00～20:00）。8月5日（火）の放送では、「ONE MORNING」との2番組連動企画「みんなの #HTT 宣言スペシャル！」を実施。東京都が推進する「HTT（エイチ・ティー・ティー）」の取り組みに注目し、リスナーと省エネについて考えました。

◆東京都が掲げる「HTT」とは？

みなさんは「HTT（エイチ・ティー・ティー）」という言葉をご存じでしょうか？ HTTとは、東京都が掲げる省エネ・節電の合言葉で、電力を「へらす（H）」「つくる（T）」「ためる（T）」という3つのアクションを組み合わせた、脱炭素社会実現に向けた新しい省エネスタイルを広める取り組みのことです。従来の「我慢する節電」ではなく、「賢くやる省エネ」を目指すのがHTTの大きな特徴です。

今回の放送は「HTTスペシャル」として、省エネの取り組みを実践する企業から専門家を招いてお届け。世界的空調メーカーのダイキン工業株式会社で広報を担当する重政周之さんにお話を伺いました。

家庭用のルームエアコンにとどまらず、ビルや商業施設、スタジアムなど大規模空間の空調設備も手がけているダイキン。その規模は日本国内にとどまらず、世界170ヵ国以上で事業を展開しているグローバル企業です。重政さんは、広報担当として「会社や製品の魅力をわかりやすく多くの人に伝える」役割を担っています。

ダイキンは、HTTの「へらす」に関連し、2050年までに温室効果ガスの排出を実質ゼロにする「環境ビジョン2050」を掲げています。重政さんは「事業活動においては、2030年までに化学事業を除くすべての工場・オフィスで、温室効果ガスの排出実質ゼロを目指しています」と説明します。

実際に2023年には、業務用エアコンを製造する大阪・堺製作所 臨海工場で温室効果ガス排出量ゼロを達成。また、省エネ性能の高いエアコンの普及や、建物のエネルギーマネジメントの構築などを通じても削減に貢献しています。

◆夏場のエアコン設定温度…ポイントは？

今回は、エアコンのプロフェッショナルである重政さんに、エアコンの疑問や上手なエアコンの使い方を伺いました。まずは、夏場の冷房時の設定温度について。

重政さんは「人によって快適さは違います」と前置きをしつつ、「室温28度前後が推奨されている」と説明。ただし、温度だけでなく湿度管理も欠かせません。湿度を60％以下に保つと、27〜28度の室温でも快適に過ごせるといいます。

ダイキンのエアコンの大きな特徴の１つが「湿度コントロール」。重政さんは「快適な空間づくりには温度だけでなく湿度の管理が重要」と語ります。夏場は温度を下げても湿度が高いと蒸し暑く感じますが、湿度を下げることで体感温度は大きく変わります。

また、逆に冬は乾燥しすぎないように、空気中の水分を取り込み加湿する機能も備わっています。水を入れる必要がないため、手間がかからないのも嬉しいポイントです。

◆夏の外出時…エアコンは消すべき？

次に、「外出時にエアコンは消すべきか」という疑問については、ダイキンの実験結果を紹介。夏の日中に30分程度外出する場合は、「つけっぱなしのほうが消費電力を抑えられる結果となりました」と重政さん。一方で、1〜2時間以上の外出ではスイッチを切ったほうが効率的だといいます。

さらに重政さんは、エアコンの意外と知られていない便利機能として「室内機内部の乾燥機能」を紹介。冷房運転後は内部が濡れたままになるため、そのまま放置するとカビの原因になります。冷房を使い終わったあとは、エアコンに備わっている乾燥機能を使うことで、清潔な状態を保つことができると紹介しました。

◆風向・強さを調整してエアコン効率アップ！

冷房・除湿の使い分けについて、重政さんは「温度を下げたいときは冷房、湿度を下げたいときは除湿」とシンプルに説明。

真夏のような強い暑さの日には、まず冷房でしっかりと温度を下げることが大切です。「実は、冷房運転をすると、湿度も自然に下がります。除湿の場合は、そこまで温度を下げなくてもいいけれど、湿度を何とかしたい場合に使っていただくとよいと思います」と推奨。快適とされる湿度は40〜60％ですが、夏場に40％まで下げるのは難しいため「50〜60％を目安にするとよい」とアドバイスを送りました。

冷房を効率よく使うためには、風向や強さもポイント。重政さんは「風向は水平に近づけるのがおすすめ」と話します。暖かい空気は天井付近に溜まりやすく、エアコンが無駄に稼働してしまう原因になります。水平に風を送ることで、室内の温度差を減らし効率よく冷やせます。

また、風量は自動設定にしておくのがおすすめ。その理由について重政さんは「自動にすると、部屋の温度に対してエアコンが判断して風量を決めてくれるんです。風量を弱にすると音も小さく、あまり電気代を使っていないと思われがちですが、部屋のなかが涼しくなるまでに時間がかかってしまって、かえって電力を消費するケースがあります」と説明。節電を意識する際は、風量と風向、フィルターの掃除と室外機周辺の整理整頓が重要となるとアドバイスを送りました。

◆部屋に熱がこもらない工夫を

また、“節電の工夫”については「部屋に熱をためないことが大切」と重政さん。照明をLEDに変えたり、窓にすだれをかけて直射日光を防いだりすることで、部屋の温度上昇を抑えられます。その結果、エアコンの負担が減り、電気代の節約にもつながります。

また、リスナーからは「部屋の物を減らしたら涼しく感じる」といった声も寄せられました。これについて重政さんは「風の流れが遮られないことで体感温度が下がっている」と解説。家具や物が多いと気流が止まってしまうため、なるべく空気の通り道を作ることが快適さにつながります。

最後に重政さんは「メーカーとして省エネ性能を高めていますが、ユーザーのちょっとした工夫も大切」とコメント。一人ひとりの取り組みが積み重なることで、大きな省エネ効果につながります。「エアコンを上手に使って、この暑い夏を快適に乗り越えていただければ」と呼びかけました。

番組では他にも、リスナーから届いた「私の省エネテクニック」を紹介する場面もありました。

