大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間28日のシンシナティ・レッズ戦で、フレディ・フリーマン内野手がスタメンから外れた。首、肩に痛みがあることが理由だというが、幸いにも長期離脱には至らない見込みのようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

同メディアは「デーブ・ロバーツ監督は記者団に対し、フリーマンは首と肩に痛みがあるものの、試合を長く欠場することはないだろうと語った。負傷経緯は不明だが深刻なものではないようで、金曜日にはスタメンに復帰する予定だ」と言及。

続けて、「フリーマンは今季も圧倒的な成績を残しており、打率.302、出塁率.373、長打率.501、18本塁打、75打点と好成績を残している。打率.302はナショナルリーグトップで、自身初の首位打者タイトル獲得を目指している。ドジャースは木曜日は休みなので、彼に関する次の情報は、金曜日のアリゾナ・ダイヤモンドバックスとのシリーズ開幕戦の前に発表されるはずだ」と記している。

今季のフリーマンは左肋骨の違和感や右足首捻挫などに苦しめられているが、今回の故障については現時点では軽傷にとどまっているようだ。

