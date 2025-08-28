プロボクサーの那須川天心が28日、東京・原宿で行われた「Calvin Klein Harajuku Flagship GRANDOPEN」に出席した。

那須川天心

Calvin Kleinアジア初の旗艦店「Calvin Klein Harajuku Flagship」が8月29日に原宿にオープン。総面積約1315平方メートルを誇り、3フロアにわたってCalvin Kleinの全カテゴリ（アパレル、アンダーウェア、アクセサリー、フレグランスなど）を取り揃え、原宿店限定アイテムも用意される。

オープンに先立ち同店で行われたこの日のイベントでは、Calvin Kleinをまとった著名人が多数集結した。

那須川は、ブルゾン、ストライプシャツ、デニムを合わせたコーディネートで登場し、カメラに向かって投げキスや指ハート、ファイティングポーズなどをして、サービス精神旺盛に撮影に応じた。

初挑戦したいことを聞かれると、「今、編み物をやっていて。毛糸で縫っているんです。ちょっと大きくして帽子とか作りたいなと思っています」と新たに始めた趣味を明かし、報道陣から驚きの声が上がった。

きっかけについては、「女子ウケです」と笑いを誘ってから、「というのは冗談で、僕けっこう繊細な作業が好きで、試合前とか1人のときに自分のゾーンというか集中できるので、やってみようと思ったらハマっちゃって」と話していた。