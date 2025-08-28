芝の上の華やかな賑わいと軽いようでディープな装い｜アルピーヌ70周年記念ミーティングは大人の社交場だった

自動車のミーティングといえば同好の士がそれぞれの車を持ち寄って仲良く集う、というのがセオリーのようだが、会ごとのテーマ、性質、意義といった部分に、殊更の注意を払って社交の場とする傾向が、フランスのケースは強い傾向にある。簡単に言えば、その場限りの装いやあしらいを敢えてまとうことで、会の一層の盛り上げを期する態度は、コミケやコスプレ・イベントに近い感覚といえる。

【画像】創業70周年記念ミーティングの場で見た、アルピーヌを愛する人々の熱気（写真23点）

初夏にアルピーヌの地元、ディエップで行われた創業70周年記念ミーティングもそうだった。すでにオンラインで発表されていた70周年記念ロゴを、DIYステッカーで作成してボディサイドやクォーターウィンドウに貼り付けてきた車の、なんと多いことか。70年前のA106と同じトリコロール3色で発表されたA110 R70は、70の数字までエンブレム化されているが、意識の高いオーナーは今回の機会のためだけに手をかけたお洒落と軽さを楽しむ、という訳だ。

独自カッティングシートや自作ステッカーがすっかり普及した今日、ノーマルのままのアルピーヌは芝の上にほとんどいない。こんなグレードあったっけ？というような、さりげないステッカーチューンもあれば、ホントに普段からこんな派手なカラーリングで乗っているの？というド派手仕様もあるし、あるいは著名なグラフィックアートの仕着せアトリエの作品をまとっている個体もある。いかにも車高調入っています的な仕様も無論いるのだが、アルピーヌA110は軽くてスポーツカーとしての完成度が高い分、お洒落に気を使っている個体がとにかく多いのだ。ちなみにフランスのみならず、ドイツやオランダ、ベルギーのナンバーも少なからず見かける。

そうしたパーソナライズ車の数々に加えて、これまでにリリースされてきた数々の限定車や特別仕様車もある。A610ターボ以前の時代もそうだが、現行A110含めアルピーヌ・ベルリネットの特徴はリアピラーからクォーターウィンドウにかけて、大胆にせよミニマムにせよ、車名やロゴなどの個性が表れている。それらをひとつずつチェックしていくのも、また興味深い。V6やV6 TURBOは言うに及ばず、ジャン・レデレやカラー・エディション2020もあれば、ル・マンやサン・レモのように限定台数の何番目、を示したものもある。

それにしても、現行のA110が違和感なくオールド世代のベルリネットに溶け込めるのは、ヘリテイジカラーの存在が大きい。「アトリエ・アルピーヌ」を通じて当初、各色110台ずつ限定で施されたボディカラーは、じつは歴代アルピーヌのあらゆる外装色をミニカーでコレクトしていたマニアのおかげで実現した。そのベルトラン・ルソール・パジョ氏が今回は期間限定ミュージアムにコーナーを開いて、カラフルなコレクションを余すことなく公開していた。当時のカラーのネーミングまでニュアンスとともに、正確に受け継がれた功績はこうしたマニアの情熱によるものなのだ。

また旧世代のアルピーヌに限っても、1968年グルノーブル冬季五輪を記念したパック・オランピックのストライプのような特別仕様車もあれば、スポンサー・カラーをまとった1960～80年代のラリーマシンさながらのA310もある。加えて面白いのは、フランス人といえば体制嫌いで有名だが、オリジナルA110やA310のジャンダルムリ仕様、つまり憲兵隊仕様はずっと人気で、本物の憲兵隊のリクルート・コーナーまで設けられていることだ。これはアルピーヌの元特装車担当者らが、現役を退いた後もOBとしてフランス憲兵隊博物館らと密に協力しているところが大きい。

他にも、有名なカラーリングとしては、今日ではジェオディスと社名を変えた物流大手のカルベルソン仕様の赤黒黄。あるいは海産物で有名な港町である地元ディエップの商工会議所をスポンサーにつけて、魚のロゴをまとってル・マンを走った「ポワソン・ディエポワ」が、やはり大きな注目を浴びていた。後者は熱烈なオーナーが自身のA310をそっくりに仕立てたオマージュ車で、本物のポワソン・ディエポワは数年前にオークションで数千万円の値を付けている。

イベントの週末に行われた市街地パレードでは、A210や最新の水素プロトタイプ、アルペングロー、そして最新の限定バージョンまでディエップの街に繰り出した。1950年代のA106から最新のホットハッチBEVであるA290まで集まった車の多様さ、そして歴代の生産台数は約5万台ほどという小さなスポーツカー・ブランドにも関わらず、魅せられた人々のパッションの深さは、驚くべきものがある。

文・写真：南陽一浩 Words and Photography: Kazuhiro NANYO