今日の運勢占い8月29日（金）12星座占いランキング第1位は蟹座（かに座）！ 今日のあなたの運勢は何位…!?

2025年8月29日（金）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）8月29日（金）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の玉木佑和（たまき・ゆな）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は蟹座（かに座）！ あなたの星座は何位……？あなたのなかにある「愛」を、どんどん分け与えることができるとき。その「愛」は、恋愛のみに限りません。家族、友人、仕事で関わる仲間やお客様、いろいろな人たちに、あなたができる範囲でやれることをやってあげましょう。わかりやすい形で伝えても、さりげなく伝えてもOK。あなたからエネルギーを出すことで、最高の1日になる予感。楽しい1日になる予感。自分のやりたいことや心躍ることを優先しすぎて、今日やるべきことを忘れてしまわないよう、少しだけ注意が必要。今日は勝負の場に出ても、高いパフォーマンス力で周りを納得させることができるでしょう。多少緊張を感じたところで、何も問題ありません。今日は積極的に、前向きに行きましょう。勉強に向いている日。あなたの知識欲も刺激されやすい日です。自分は本当は何に興味があるのか、何に食指が動くのか、ハッキリ自覚することになりそう。好きなことに真面目に取り組んでいく運勢なので、頑張ったら頑張った分だけ、しっかり成果が得られそうです。宿題や課題、資料作りも手早く片付けられるでしょう。今日は失敗しても引きずらないよう、切り替えをしっかりいきましょう。あなたの弱い部分が出るかもしれませんが、自分自身と向き合う覚悟があるなら大丈夫です。決断を迫られることが多いかもしれません。その分、あとで嬉しい結果に育っていきそうなので、勇気を持って立ち向かっていきましょう。興味本位で片足を突っ込んだり、少ししか知らないのに知ったかぶりしてしまったりすると、痛い目を見そう。今日は、人より優位に立ちたい気持ちがひょこっと顔を出しそうです。自分のコンプレックスや競争心のコントロールにつとめましょう。今日は結果は度外視で過ごしましょう。体験そのものや、プロセスのほうが大切なようです。気軽さを大切に。今日は発信力に恵まれています。SNS運が上がっているので、何か投稿したいならぜひ今日の運勢を利用しましょう。たくさんの人から注目されたいのなら、赤色のアイテムを身につけるのがおすすめ。今日のポイントは「ワードチョイス」です。言葉は狙って使いましょう。文章や話し方の勉強をしてみるのも良いでしょう。良いお買い物ができそう。それなりのお値段の商品を買うのなら、値段比較やスペック比較はマストで。今日は、人のことを素直に認めることで運が上がる日です。シニカルに考えず、フラットな目線を持ってみて。批判的に捉えず、相手の「素敵だな」と思うところを見つける努力をしてみましょう。だらだらしたくなりそう。今日は良くも悪くも、ありのままのあなたの姿が出やすい日です。普段はコントロールできているのに、意識が回らず、ついうっかり素が出てしまうでしょう。良い面・悪い面は、受け取り側が評価することです。今日関わった人たちの顔色をうかがって、どう判断されたのかは察しておくと良さそう。負荷がかかる日です。煩わしいと感じることがタスクとして降り掛かってくるかもしれませんが、イライラしたとしても、なるべく態度に出さないように気をつけましょう。実力を充分に発揮できるときですから、なるべく短時間で仕事をこなす方法を考えるのに頭を使いましょう。食事は、食べたいものを存分に食べましょう。部屋の片付けをすると良い日です。整理整頓されて完璧な状態ならば、あなたの元には”良い何か”が舞い込んできそうです。身近な物の手入れをしてください。カバンのなかにゴミはありませんか？ レシートで財布は膨らんでいませんか？ 身近な物は、あなた自身の状態を反映しているものです。大事に扱いましょう。イライラしやすい日。今日はネガティブに思っていることを、紙に書いて可視化してみましょう。嫌いな人のこと、過去のことなど、ネガティブに思ってることならなんでもOK。今日、ふと頭をよぎる不愉快な感情やネガなフラッシュバックは、「癒されるときが来た」ことを教えてくれています。どんな感情もあなたの一部です。大事に扱って。何でも難しく考えてしまいそう。物事はシンプルです。クヨクヨ落ち込みやすい日ですが、落ち込むならきちんと落ち込みましょう。あなたの才能を発揮する日でもあります。自分で分かっていなくても、自然と才能を発揮できることでしょう。堂々としていてください。あなたの選ぶもの、全て正解です。あなたの最善を尽くしてください。それでもうまくいかないときは、その「うまくいかない経験」が必要なとき。あなたなら学び取り、今後の糧にし、役立てていくことができるでしょう。■監修者プロフィール：玉木佑和（たまき・ゆな）池袋占い館セレーネ所属。声優、脚本家としても活躍する異彩の占い師。｢言葉で未来を照らす｣をモットーに、カードや星からのメッセージを愛ある言葉で相談者に届ける。アプリや雑誌記事の監修など、さまざまなメディアで活躍中。