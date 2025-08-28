大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、外野陣に故障者や不振選手が目立っている。苦しい台所事情が続く中、先月末に新加入したアレックス・コール外野手にもアクシデントが発生したようだ。米メディア『ジアスレチック』のファビアン・アルダヤ記者が綴った。

現在30歳のコールはワシントン・ナショナルズからトレードでやって来た外野手。ナショナルズでは72試合、打率.274、3本塁打、26打点、ドジャース加入後は日本時間27日時点で19試合、打率.278、1本塁打、3打点といった数字をマーク。同日の試合では6回に代打出場し遊ゴロという結果だった。

その試合後、アルダヤ記者は「デーブ・ロバーツ監督は、コールの腰が急に張ってきたと語った。本人は『もっとひどい状態でもプレーしたことがある』と同監督に伝えたといいう。明日も出場を続行できる可能性はまだ残されている」と綴っている。

コールは現在、長らく打撃不振が続いているマイケル・コンフォート外野手との併用起用が中心となっている。仮に故障離脱となれば、ロバーツ監督の悩みもさらに深刻化することは避けられなさそうだ。

