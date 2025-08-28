グリムズビー（4部）に所属するGKクリスティ・ピムが、歴史的な大金星を挙げたマンチェスター・ユナイテッド戦を振り返った。27日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。

27日にカラバオカップの2回戦が行われると、イングランド東部のノース・イースト・リンカンシャーでは自国のフットボール史が動く一夜となったのだ。同地域に本拠を構えるグリムズビーは、ホームスタジアムにマンチェスター・ユナイテッドを迎えると、22分にFWチャールズ・バーナムが、30分にはCBタイレル・ウォーレンが決め、一時は2点リードの展開に。その後は、“名門”の意地の前にスコアを振り出しに戻されたが、突入したPK戦でキッカーが一巡した末に、12－11で勝利。4部リーグに所属するクラブが起こした、歴史的なジャイアントキリングだった。

データサイト『Squawka』によると、同大会において、マンチェスター・ユナイテッドが4部リーグに所属するクラブに敗れるのは、史上初の出来事だという。そんな歴史的な快挙達成に貢献したグリムズビーのGKクリスティ・ピムは、試合後に『スカイスポーツ』のインタビューに応じると、「まだ実感が湧かない。ただ、僕はマンチェスター・ユナイテッドのファンだから、正直半分は腹が立ってるよ」と告白。それでも「この夜こそ、フットボールをプレーする理由だ。本当に素晴らしい試合だった」と喜びを噛み締めている。

一夜にして国内中の話題を掻っ攫ったグリムズビーは、3回戦でシェフィールド・ウェンズデイ（3部）と対戦する。

