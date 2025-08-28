ブライトリング製パーペチュアルカレンダークロノグラフムーブメント｜ナビタイマー B19 パーペチュアルカレンダー ジャパン リミテッド

ブライトリングより、昨年、創業140周年を記念して発売した自社開発パーペチュアルカレンダークロノグラフムーブメント、キャリバーB19を搭載した「ナビタイマー B19 クロノグラフ 43 パーペチュアルカレンダー」の日本限定モデルが発表された。

【画像】ブライトリング初の自社製ムーブメント、キャリバーB19を搭載したナビタイマー日本限定（写真2点）

70年以上の歴史をもつナビタイマーに、自社開発したムーブメントを搭載することで、ブランドの中でも最上位に位置する本モデル。ダイヤルには美しいマザーオブパールを採用し、限定20本となる希少なナビタイマーとなっている。

ラ・ショー・ド・フォンにあるブライトリングのムーブメント工房「クロノメトリー」で設計され、そこで製造・組み立てが行われているキャリバーは、COSC（スイス公式クロノメーター検定協会）認定を取得している上、ブランド独自の経年変化シミュレーションもクリアしている。

さらに。ブライトリングらしいクロノグラフ機構と、うるう年と28日、30日、31日の月を自動修正する複雑なカレンダー機構を搭載しているほか、曜日、日付、月、ムーンフェイズを表示し、およそ100年にわたりその調整は不要である。

日本限定、わずか20本のみのこのモデル。気になる方はお早めに。