大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースが日本時間27日、シンシナティ・レッズと対戦し6-3で勝利した。先発を務めたクレイトン・カーショー投手は今季9勝目をマークしたが、本人としてはあまり満足いく投球ではなかったようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

同戦のカーショーは初回にいきなり1点を失うも、2回以降は無失点投球を続け5回で降板。5回1失点、被安打2、四死球0という投球成績だった。

ただ、同メディアによると本人は5回までに72球を要した点が不満だったのか、「投球内容的にはあまり良い夜ではなかった。調子も良くなかったし、速球にも活気がなかったし、本当に何もかもがだめだった。ウィル（・スミス捕手）は良い仕事をしてくれた。僕らは流れを変えて、色々な投げ方を試し、創造性を発揮して相手を混乱させようとした。あまり良い結果が出ていなかったからね。5回まで持ちこたえられて幸運だった」と語ったとのこと。

一方、デーブ・ロバーツ監督は「彼ほどの実績があれば、常に自分の強みを活かすことで成功を収めることができると思う。ここ数年、彼は様々なことに挑戦することに前向きで、そのプレーは称賛に値する。（2三振を奪った）ウィルがどんなサインを出そうと、どんな球でも投げられるという感覚を持っていたと思う。あれは本当に珍しくて、見ていてクールだった」と称賛しているという。

