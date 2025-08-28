28日（木）、バンテリンドームでのウエスタン・リーグ、対阪神戦。中日の先発投手は涌井秀章、対する阪神の先発投手は茨木秀俊。

中日は4回裏、先制に成功。先頭・鵜飼航丞の三塁打で無死三塁とし、石川昂弥の適時打で1点を挙げた。

5回表、涌井はランナーは出したものの後続を断ち無失点でこの回を終えた。

6回裏、石川昂弥の安打、佐藤龍世の四球などで一死満塁とし、味谷大誠の遊ゴロの間に三塁ランナーがホームにかえり1点を追加。制球難をついて1点を加えた。

7回表、涌井は先頭・渡邉諒に安打を許すも、続く前川右京・島田海吏を連続三振、佐野大陽は二飛に打ち取り無失点でこの回を終えた。

7回裏、鵜飼航丞・石川昂弥の安打などで一死満塁とし、打席には佐藤龍世を迎える。しかし佐藤は三振に倒れ2アウトに。続く土田龍空は外野フライに倒れ3アウト。一死満塁のチャンスを活かせずに終わる。

涌井は7回93球、3安打、6奪三振、1四球、無失点で降板。8回表からは2番手・祖父江大輔が投入される。ランナーは出したものの後続を断ち無失点でこの回を終えた。

2点リードの9回表、マウンドに3番手のウォルターズが上がる。味方のエラーと安打で一死満塁とされたものの、最後は原口文仁を併殺打に打ち取り無失点で切り抜けた。

中日は阪神に2対0で勝利した。

