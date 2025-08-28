Amazon.co.jpのセール品のなかから、いまオススメしたい商品を紹介します。なお、価格は掲載時点のものなので、販売ページでも確認してくださいね。

Amazonは8月290日（金）の9時から9月4日（木）の23時59分まで、「スマイルSALE」を開催すると告知した。同時に、エントリーして1万円以上の買い物すれば最大10%の期間限定ポイント還元が行われるポイントアップキャンペーンも行われる。エントリーはボタンを押すだけで完了するのでいまのうちからしておこう。還元率はプライム会員なら+1%、Amazon Mastercardでの支払いなら+3%、特定のブランドの商品なら+2%、dアカウントと連携していると+0.5%、さらに、「ホーム用品」、「食品・飲料」、「ファッション」、「お酒」カテゴリなら+3.5%となる。これらすべての条件を満たせば10%の還元が得られる。

ポイントアップキャンペーンに参加するには、いつものようにスマイルSALE告知ページか、アップするポイント還元率の詳細を紹介するキャンペーン詳細ページにてエントリーボタンを押すだけで完了する。あとは1万円以上の買い物をすれば、セール終了後から40日程度でアップした分のポイントが付与される。ただし、付与されるのは期間限定ポイントなので使用期限には注意しよう。

今回のポイントアップキャンペーンにはdポイントの連携が加わっている

ポイントが+2%となる特定のブランドは、ブランドセレクションというカテゴリになっている。対象はプロテインを販売する「ザバス」と、「ファイト！いっぱーつ！」でおなじみの「リポビタン」だ。

ブランドセレクションは2ブランド

現在、セール対象予定アイテムの一部が、ちょっと見せます セール対象商品を一部事前公開ページにて紹介されている。そこから、気になるアイテムをいくつかピックアップしてみよう。

WDS100T2XHE-EC (15,680円)

PlayStation 5での動作確認済みSSD

ヒートシンクを搭載したウエスタンデジタルのNVMe対応M.2 SSD 1TBモデル。より大きな容量のモデルもセール対象となる可能性が高い。

WDS100T2XHE-EC

ウエスタンデジタル

15,680円

https://amzn.asia/d/doyGDMm

SR-C20A（18,200円）

お手軽にハイクオリティサウンドが楽しめるサウンドバー

ヤマハのコンパクトタイプのサウンドバー。横幅わずか60cmながら、20Wのスピーカーを搭載。入力はHDMIのほかBluetoothにも対応している。ヤマハ独自チューニングによるサラウンド技術により、サウンドをアップグレードする

SR-C20A

ヤマハ

18,200円円

https://amzn.asia/d/2JQvWIv

Amazon Fire Max 11（39,980円）

Amazon Fireタブレットシリーズの最高峰モデル

Amazonのタブレット・Fireシリーズの11インチモデル。パネルは2,000×1,200ドットと2K解像度を誇り、高精細な画像を滑らかに映し出してくれる。電子書籍や動画を見るといった用途なら必要十分以上のスペックも持っている。

Amazon Fire Max 11

Amazon

39,980円

https://amzn.asia/d/14hTzOa