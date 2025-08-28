大谷翔平 最新情報
ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平は27日（日本時間28日）、本拠地ドジャー・スタジアムで行われたシンシナティ・レッズ戦に「1番・DH 兼 投手」で出場。同試合で、投手として749日ぶりの白星をあげた。
前回のコロラド・ロッキーズ戦では4回5失点と振るわない内容だった大谷。この日はカーブで緩急をつけたほか、スプリットも切れよく決まり、奪三振数は今季最多の9をマークした。
“二刀流”復帰以来、テーマ設定されていた5回を投げ切り、87球で被安打2、1失点。先制本塁打をレッズの2番ノエルビ・マルテに打たれたものの、その後は試合を作って先発投手としての役割を果たした。
ドジャースは4回、大谷のチーム初安打をきっかけに一挙4点をあげて逆転に成功。リードオフマンとしても活躍した。
この日の大谷は、打者としては5打数1安打。試合は最終スコア5－1でドジャースが勝利した。
試合後の現地インタビューで大谷は、「なんとか5回までしっかり投げられたのは良かったかなと思います」と振り返った。
