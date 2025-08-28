国発バイオベンチャーの日本法人「HEM Pharma Japan」は8月21日、東京都渋谷区の「渋谷ソラスタ」にてラウンドテーブル「未来を変える腸内革命」を開催。国内の多彩なメディアが集まり腸活新時代のプロバイオティクス技術について耳を傾けた。

開会挨拶を行ったHEM Pharma Japanの代表取締役CEO、チ・ヨセフ氏

まずはHEM Pharma Japanの代表取締役CEOであるチ・ヨセフ氏による開会挨拶からスタート。共同創業者のホルツァプフェル氏を紹介するとともに、マイクロバイオーム研究の意義や企業概要、今後の目標がパートナー企業であるアムウェイ本社についても説明が行われた。

さらに韓国の建国大学医学部助教授であるキム・ジュウォン薬学博士による特別講演「私の体の中のもう一人の私 マイクロバイオームの秘密」が続く。

マイクロバイオームとは「体の内外にいる細菌やウイルス、真菌などの微生物全体とその遺伝子・機能・代謝物」のすべてを指す言葉だ。食品やサプリメントで有名な乳酸菌、腸内に存在している微生物群である腸内フローラを含む、より大きな概念となる。

すべての人は遺伝子から見ると99.9%同じ存在だ。ところがマイクロバイオームは、一人一人異なっている。さらに環境や時間経過によって、そのマイクロバイオームは変化していく。

特に腸内マイクロバイオームが乱れると、免疫・代謝調節が影響を受けて様々な病気が引き起こされる上に、うつや不安障害にも関わるそう。そのため、今後の健康寿命の延伸やオーダーメイドの健康ケアを考えるためには、個人ごとのマイクロバイオームの状態を把握することが必要なのだという。

マイクロバイオームについては新しい健康因子として、世界的に権威のある科学雑誌「Nature」でも特集が組まれており、近年国際的な注目が高まっている。今後マイクロバイオーム研究を成功させるためには、多くのサンプルを集め、良質なデータベースを作り上げることが必要だ、とキム氏は語った。

特別講演を通してマイクロバイオームの重要性や今後の方向性が見えたところで、チ・ヨセフ氏、キム・ジュウォン薬学博士による対談「マイクロバイオームのデータ確保の課題とデータバンクの可能性」が始まった。

チ氏、キム氏ともに繰り返し語ったのが、データの質と量の重要性だ。マイクロバイオームは温度や環境など様々なものに複雑に影響を受ける。そのため膨大なデータを細部にわたって分析する必要がある。

課題は多いが、これまでのような「どんな微生物が存在するか」というアプローチから、「その微生物や関連する代謝物などがどういった役割をするか」というアプローチに進むことができるのだという。

HEM Pharmaの特許技術「PMAS」が紹介されたトークセッション

さらにHEM Pharma Japan代表取締役CEOチ・ヨセフ氏、建国大学医学部助教授キム・ジュウォン薬学博士、日本アムウェイ社長 イリーナ・メンシコヴァ氏の3名によるトークセッションへと進む。テーマは「HEM Pharmaの特許技術PMAS紹介と今後の日本での展開について」だ。

HEM Pharmaの特許技術「PMAS」は10年以上かけて生み出された技術だ。個々から集めた便を均質化して処理し、一定期間培養することでマイクロバイオームの微生物を収集し、微生物由来の代謝体を分析することができる。これまで見て確認することができなかった、体内のマイクロバイオームの状態を把握し、体外でも再現できるのだ。

この分析結果は、個々で異なるレポートにまとめられ、必要なサプリメントや健康ケアなど、オーダーメイドのトリートメントも可能となる。健康づくりに取り組む際に、より実態に沿った新しいアプローチができるようになるのだという。

より充実した健康的な人生を送りたい人は注目したい、マイクロバイオーム技術。その代表格であるHEM Pharmaの研究開発とその技術PMASの発展に、今後も期待が寄せられている。