神奈川県南足柄市(みなみあしがらし)は、足柄山地の麓に位置する自然豊かなまち。「足柄山の金太郎」でおなじみ、金太郎伝説のふるさとであり、良質で豊富な水を求め、これまで多くの企業が進出し、まちは発展してきたそうです。

今回紹介するのは、そんな南足柄市で開催された「夕日の滝びらき」。酒匂川(さかわがわ)の支流内川にかかる落差23m、幅5mの、金太郎が産湯をつかったと伝えられている「夕日の滝」で、夏のレジャーの安全祈願を行いました。

本稿では、マイナビふるさと納税担当者が、気になったイベントとふるさと納税返礼品を紹介していきます。

今回は、南足柄市のイベント「夕日の滝びらき」の詳細と、返礼品を紹介していきます。

山伏による安全祈願! 「夕日の滝びらき」について

夕日の滝びらき

・開催日時：令和7年7月6日(日) 午前11時から

・開催場所：夕日の滝(南足柄市地蔵堂地区)

・アクセス：【車】東名高速道路「大井松田IC」より南足柄方面へ

【公共交通機関】大雄山線「大雄山駅」より地蔵堂行きバス「地蔵堂」下車徒歩15分

※公共交通機関の最新の運行情報・運休情報につきましては、各社のホームページ等をご確認ください。

金太郎が産湯につかったと伝えられる「夕日の滝」。名称は夕日に映える美しさから名づけられたと言われていますが、毎年1月半ばに夕日が滝口に沈むところからつけられたとも言われているそうです。

本スポットで、7月6日に山伏による夏のレジャーの安全祈願の修祓(しゅばつ)が行われました。

当日は、足柄ささら踊りやフラダンス、足柄ばやしといったステージイベントをはじめ、小学生以下を対象とした無料ますのつかみ取りも実施。

今年は、ますの他に黄金に輝く「黄金ヤマメ」が放流されました。スタートの合図とともに、一斉につかみ取りが始まり、「黄金ヤマメ」を狙った子どもたちの楽しそうな声が響き渡り、盛り上がりを見せました。

自治体からのメッセージ

夕日の滝は金太郎が産湯につかったと伝えられる滝。清らかな水が南足柄市を象徴する、市民にも観光客にも人気のスポットです。

南足柄市のふるさと納税返礼品について

森山乳業の「A2牛乳」、市内温泉施設「おんりーゆー」を夕方から楽しめる入浴券を紹介します。どちらも新着の返礼品です。

守山乳業 MORIYAMA A2北海道のおいしい牛乳 200ml 24本

・提供事業者：守山乳業株式会社

・内容量：200ml×24本

・寄附金額：1万円

通常の牛乳と比べてお腹の不調を感じにくいとされており、牛乳が体質に合わない方にもやさしいといわれている「A2牛乳」。北海道産の生乳を限定使用し、蒸気殺菌でスッキリ飲みやすい、常温保存可能品です。

おんりーゆー 日帰り入浴(17時～) 宵湯券 10枚セット

・提供事業者：株式会社おんりーゆー

・内容量：チケット11枚

・寄附金額：6万円

一日滞在型、入退館自由の「モダン湯治おんりーゆー」で、17時から利用できる日帰り入浴招待券10枚セットに1枚プレゼント付きです。広葉樹林に囲まれた露天風呂など、四季折々の景色を楽しみながら森林浴を満喫できる癒やしの空間でゆったりとくつろげます。

今回は神奈川県南足柄市のイベント「夕日の滝びらき」と、新着の返礼品を紹介しました。金太郎が産湯につかったと伝えられる「夕日の滝」で行われた、夏のレジャーの安全祈願です。ますのつかみ取りでは、「黄金のヤマメ」をゲットしようとする子どもたちで、大変盛り上がったそうです。気になった人は、ぜひ一度チェックしてみてくださいね。

ライター：マイナビふるさと納税担当者