ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平は27日（日本時間28日）、本拠地ドジャー・スタジアムで行われたシンシナティ・レッズ戦に「1番・DH 兼 投手」で出場。その試合中、ロバーツ監督が守備妨害を巡って抗議するシーンがあった。





4－1とドジャースがレッズをリードして迎えた6回裏。レッズのマウンドはこの日2番手のスコット・バーロー。







1死一塁となり、打席にはミゲル・ロハスが向かう。その3球目、一塁走者のマイケル・コンフォートがスタートを切った。



その3球目をロハスは空振りし、レッズ捕手のホセ・トレビノが二塁に送球しようとする際にロハスの足に接触してしまう。



二塁判定はセーフだったが、この接触が守備妨害とされ、ロハスはアウト。走者も一塁に戻された。



ロハスは納得できない表情で審判に話しかけ、ロバーツ監督もベンチを出て抗議と確認を行ったが、2死一塁で試合再開となった。



試合は5－1でドジャースがレッズに勝利している。

“二刀流デー”の大谷は打者として5打数1安打。投手としては5回87球を投げ、今季最多の9奪三振を奪い、1失点でマウンドを降りた。











