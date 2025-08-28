日本サッカー協会（JFA）は28日、来月の国際親善試合に臨む日本代表のメンバーを発表した。

FIFAワールドカップ26アジア最終予選・グループCを7勝2分1敗で終え、8大会連続8度目の本大会出場を決めた日本代表。優勝という壮大な目標を掲げる本大会に向けて、今後は親善試合でチームの成熟や新戦力の発掘を図ることとなる。

9月にはFIFAワールドカップ26共催国の一つであるアメリカに遠征し、現地時間6日にメキシコ代表、9日にアメリカ代表と対戦。メキシコ戦は日本時間7日の11時キックオフ予定でNHK総合テレビにて生中継、NHKプラスでも同時、およびU-NEXTにてリアルタイム配信・見逃し配信される。また、アメリカ戦は日本時間10日の8時37分キックオフ予定となっており、NHK BSにて生中継、およびU-NEXTにてリアルタイム配信／見逃し配信される予定だ。

ワールドカップ開催国との2連戦に向けて、森保一監督はMF遠藤航（リヴァプール／イングランド）やMF久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）、三笘薫（ブライトン／イングランド）、堂安律（フランクフルト／ドイツ）ら主力を順当に招集。

発表されたメンバーは以下の通り。

▼GK

早川友基（鹿島アントラーズ）

大迫敬介（サンフレッチェ広島）

鈴木彩艶（パルマ・カルチョ／イタリア）

▼DF

長友佑都（FC東京）

荒木隼人（サンフレッチェ広島）

板倉滉（アヤックス／オランダ）

渡辺剛（ヘント／ベルギー）

安藤智哉（アビスパ福岡）

瀬古歩夢（ル・アーヴル／フランス）

関根大輝（スタッド・ランス／フランス）

▼MF／FW

遠藤航（リヴァプール／イングランド）

伊東純也（ヘンク／ベルギー）

南野拓実（モナコ／フランス）

三笘薫（ブライトン／イングランド）

小川航基（NEC／オランダ）

前田大然（セルティック／スコットランド）

堂安律（フランクフルト／ドイツ）

上田綺世（フェイエノールト／オランダ）

町野修斗（ボルシアMG／ドイツ）

佐野海舟（マインツ／ドイツ）

久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）

細谷真大（柏レイソル）

望月ヘンリー海輝（FC町田ゼルビア）

鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）

藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ／ドイツ）