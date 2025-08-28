ケータハムカーズ・ジャパンが「K4-GP 夏 5時間耐久」に参戦！｜2026年からはワンメイクレースシリーズの開催も

英国発の軽量スポーツカー「ケータハム SEVEN」を展開するケータハムカーズ・ジャパンが、新たなステージに踏み出そうとしている。同社は、2026年から「ケータハム SEVEN 170」をベースとしたワンメイクレースシリーズの開催を検討しており、その第一歩として、8月13日に富士スピードウェイで行われた「K4-GP 夏 5時間耐久レース」に参戦した。

【画像】ケータハムが真夏の富士スピードウェイで「K4-GP 夏 5時間耐久レース」に参戦！（写真18点）

この試みは、ケータハムの軽量・高性能なスポーツカーを、より多くのモータースポーツファンに体感してもらうための実戦テストを兼ねている。参戦車両は、日本の軽自動車規格に適合した「SEVEN 170」をベースとし、安全装備を追加したナンバー付きモデル。軽量な車体とターボエンジンによるパフォーマンスを活かし、幅広い層が参加可能なレースフォーマットの確立を目指している。

この構想の背景には、ケータハムが持つ”シンプルで楽しいドライビング”という哲学を、多くのドライバーと共有したいという思いがある。実際に今回の耐久レースを走り終えた3名のドライバーも、口を揃えてSEVEN 170の扱いやすさとドライビングの楽しさを語った。

大野偉貴選手（株式会社ペトロプラン取締役社長）はこう語る。

「非常にコントロールしやすく、車の挙動が分かりやすかったです。初心者から上級者まで面白く走れると感じました。ターボエンジンはトルクフルで、コーナーでは想像以上にしっかりと立ち上がってくれます。今回の富士もドライブしていて、本当に楽しかったのですが、どのサーキットでもレースを楽しめる予感がしています」

モータージャーナリストの佐藤考洋選手は、終盤のスティントを担当した。

「燃料が厳しいと分かっていたので、回転数をケアしながら走っていました。最後、ウエットからドライにコンディションが戻ったことで、燃費的に厳しい状況になってしまった印象です。それでも、今回のレースでケータハム SEVEN 170 R の魅力を十分に味わうことができました。軽自動車規格ですが、体感スピードが素晴らしく、きっと面白いレースシリーズになるはずです」

エスシーアイ株式会社 代表取締役社長の西面一選手は、開発側としての視点を交えこう振り返る。

「エコタイヤでの走行でしたが、この車であれば、充分にレースを楽しめると実感しました。軽さがあって、あらためて運転のしやすさに驚かされています。今回のレースを走り終えて、来シーズンから開催を予定しているレースシリーズは、レース初心者からベテランまでが楽しめるシリーズになると確信しました」

シリーズ化に向けたテストの舞台となった「K4-GP 夏 5時間耐久」では、ケータハム SEVEN 170Rが105周を走破。途中、大粒の雨によりコースは一時フルウェットとなったが、マシンに大きなトラブルはなく、安定した走行を続けた。最終ラップで燃料切れによりフィニッシュラインを越えることは叶わなかったが、耐久性と信頼性、そして”誰もが楽しめるパッケージ”としての完成度を高く証明した一日となった。

2026年から開催予定のワンメイクレースでは、今回のような耐久形式に限らず、スプリントレースなども視野に入れているという。全国のサーキットを舞台に、ナンバー付き車両で誰もがレースを楽しめる環境づくりを目指す。

ケータハムカーズ・ジャパンは、モータースポーツが特別な存在ではなく、日常の延長線上で楽しめるライフスタイルであるというメッセージを発信し続けている。そのビジョンを体現する舞台として、SEVEN 170によるワンメイクレースシリーズは、同社の次なるチャプターを象徴する取り組みとなるだろう。

現在は構想段階にあるものの、2026年の開幕に向けた準備は着実に進んでいる。今後の続報に注目したい。