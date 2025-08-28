大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は27日（日本時間28日）、本拠地シンシナティ・レッズ戦に「1番・投手」として二刀流出場。5回をわずか失点1に抑え、右肘の靭帯再建手術（トミー・ジョン手術）を行って以来、初めての勝利投手となった。米メディア『ドジャー・インサイダー』のカリー・オズボーン記者が言及した。

大谷は2023年9月のトミー・ジョン手術から復帰を目指し、昨季は登板なしだった。今季は段階的に投球イニング数を増やしてきたが、この日の試合で初めて5イニング（87球）を投じ、被安打2、与四球2、失点1、そしてシーズン最多となる奪三振9を記録した。







この日の大谷は、序盤は制球に苦しみ、2回までに2つの四球と2つの暴投を記録し、3回にはノエルビ・マルテ外野手にソロ本塁打を浴び、1点を先制された。しかし、そこからギアを上げ、最後の8人の打者をすべてアウトに抑える圧巻の投球を披露した。



待望の大谷のドジャース初勝利についてオズボーン氏は「この日をずっと思い描いていた。大谷がドジャースと契約した日から今日まで20か月を要したが、ついにドジャー・スタジアムで実現した」と言及した。











【動画】大谷翔平、ドジャース初勝利を決めた圧巻の投球がこれだ！

『MLB』の公式Xより













Shohei Ohtani records his season-high 9th strikeout 🔥

