ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平は27日（日本時間28日）、本拠地ドジャー・スタジアムで行われているシンシナティ・レッズ戦に「1番・DH 兼 投手」で出場。大谷が4回にチーム初安打を放つと、その後キケ・ヘルナンデスの2点タイムリーが生まれた。
0－1とドジャースはレッズに1点リードを許して4回を迎えた。
レッズ先発ニコラス・ロドロに対して3回まで無安打に封じられていたドジャース打線だったが、この回先頭の大谷が右前打で出塁。
その後1死満塁になり、打席には8月26日に負傷者リストから復帰したキケ・ヘルナンデス。
1－2からの4球目、3球目に空振りしたボールと同じ外寄りのチェンジアップを、中堅方向に弾き返した。
追い込まれてからのバッティングだったが、流石のパンチ力で打球が速い。二遊間を閉めて守っていた二塁手のグラブの下をボールが抜けていく安打となった。
ヘルナンデスの勝負強い打撃で、三塁ランナーの大谷を含め二者が生還。2－1とドジャースが一気に逆転に成功した。
試合は現在も続いており、5－1でドジャースがリードしている。
“二刀流デー”の大谷はここまで打者として4打数1安打。投手としては5回87球を投げ、今季最多の9奪三振を奪い、1失点でマウンドを降りた。
