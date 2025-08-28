大谷翔平 最新情報
ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平は27日（日本時間28日）、本拠地ドジャー・スタジアムで行われているシンシナティ・レッズ戦に「1番・DH 兼 投手」で出場。第2打席でチーム初安打となる右前打を放った。
0－1とドジャースがレッズに1点リードを許して迎えた4回裏。レッズの先発はここまで8勝（6敗）をあげているニコラス・ロドロ。
この回の先頭打者は大谷。ロドロ3回までノーヒットに抑えられているドジャース打線、大谷のバットに局面打開の期待がかかった。
ロドロは大谷に対し外角主体の投球、カウントは2－1とバッティングカウントになった。
4球目、内角にきたチェンジアップを大谷が鋭く振りぬくと、打球は矢のような速さで一二塁間を抜ける右安打となった。
これをきっかけにドジャースがこの回一気に4点をあげ、試合をひっくり返すことに成功。大谷が見事リードオフマンとしての役割を果たした。
試合は現在も続いており、4－1でドジャースがリードしている。
“二刀流デー”の大谷はここまで打者として4打数1安打。投手としては5回87球を投げ、今季最多の9奪三振を奪い、1失点でマウンドを降りた。
