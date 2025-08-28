大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平は27日（日本時間28日）、本拠地ドジャー・スタジアムで行われているシンシナティ・レッズ戦に「1番・DH 兼 投手」で出場。第2打席でチーム初安打となる右前打を放った。





0－1とドジャースがレッズに1点リードを許して迎えた4回裏。レッズの先発はここまで8勝（6敗）をあげているニコラス・ロドロ。







この回の先頭打者は大谷。ロドロ3回までノーヒットに抑えられているドジャース打線、大谷のバットに局面打開の期待がかかった。



ロドロは大谷に対し外角主体の投球、カウントは2－1とバッティングカウントになった。



4球目、内角にきたチェンジアップを大谷が鋭く振りぬくと、打球は矢のような速さで一二塁間を抜ける右安打となった。



これをきっかけにドジャースがこの回一気に4点をあげ、試合をひっくり返すことに成功。大谷が見事リードオフマンとしての役割を果たした。

nbsp;

試合は現在も続いており、4－1でドジャースがリードしている。

nbsp;

“二刀流デー”の大谷はここまで打者として4打数1安打。投手としては5回87球を投げ、今季最多の9奪三振を奪い、1失点でマウンドを降りた。











【動画】投げるリードオフマン、チーム初安打となる大谷翔平のヒットがこれだ！

ABEMA MLBの公式Xより











[速報]大谷翔平 今日チーム初ヒット!!



／

鋭い打球は1,2塁間を抜け

チームに勢いをもたらすヒットに

＼



🇺🇸MLB2025

大谷翔平二刀流デー

ドジャース×レッズ

アベマで無料生中継



◤ 平日は毎日アベマでMLB

厳選試合を平日毎日無料生中継◢



SPOTVNOW

— ABEMA MLB (@MLB_ABEMA)【関連記事】【了】