「奇跡的に回復した」大谷翔平所属のドジャース、主力選手は今季絶望と目…

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、キケ・ヘルナンデス内野手が負傷者リスト（IL）から復帰し、バディ・ケネディ内野手を事実上の戦力外であるDFAとした。複数ポジションを守れるヘルナンデスの復帰は、ドジャースにとって大きな戦力となる。米メディア『ドジャース・ネイション』のバレンティナ・マルティネス記者が言及した。

ヘルナンデスは今季、打率.195、本塁打8、打点22、OPS.626と打撃面で苦しんでいるが、複数ポジションをこなせる守備力がチームに不可欠とされている。ILから復帰後初の試合ではベンチスタートだが、デーブ・ロバーツ監督は2試合目からはスタメンで起用することを示唆している。

DFAとなったケネディは、ドジャースの負傷離脱が相次ぐ中、トロント・ブルージェイズからウェーバーで獲得された。しかし、守備では貢献したものの、わずか7試合の出場で安打は1本のみと結果を残すことができなかった。

待望の復帰を果たしたヘルナンデスについて、マルティネス氏は「彼は7月初旬から肘の負傷で戦線離脱していた。ファンに人気の選手が今季中に復帰できるかどうか、当初は懸念があったが、奇跡的に回復した」と言及した。

