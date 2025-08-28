自身も想定外？開幕スタメン出場のシーズンに現役引退した選手6人。ファン…

プロ野球 最新情報

中日ドラゴンズの中田翔が現役引退を発表し、各方面から惜しむ声が聞かれた。今季の中田は開幕スタメン出場となったが、けがもあり苦しんでいた。また、中田のように開幕スタメン出場を果たしたシーズンに、現役から退いた選手も少なくない。今回は、開幕戦でスタメン出場を果たしたものの、同年に引退した選手を紹介する。

高橋由伸

・投打：右投左打

・身長／体重：180cm／87kg

・生年月日：1975年4月3日

・経歴：桐蔭学園高 - 慶応大

・ドラフト：1997年ドラフト1位

まさかの形で引退となったのが、読売ジャイアンツで長らく活躍した高橋由伸だ。

慶応大時代から突出したバッティングを披露し、逆指名で巨人に入団した高橋。ルーキーイヤーから126試合の出場で打率.300、19本塁打、75打点という新人離れした成績を残し、将来を嘱望されていた。

翌1999年には118試合の出場で打率.315、34本塁打、98打点と長打力に磨きがかかり、打撃タイトルの獲得こそならずも、チームに欠かせない存在に。2007年は主に1番打者として活躍し、キャリアハイの35本塁打を記録した。

しかし、故障との戦いも相次いだ野球人生だった。2009年はわずか1打席の出場に終わり、苦しい期間も過ごした高橋。それでも2015年は「6番・左翼」で開幕スタメンを勝ち取り、同年は主に代打で存在感を発揮した。

翌年も現役続行と見られていたが、球団から監督就任の要請を受ける事態に。結果的には就任要請を受け入れ、監督としてユニフォームを着ることになった。

糸井嘉男

・投打：右投左打

・身長／体重：188cm／99kg

・生年月日：1981年7月31日

・経歴：宮津高 - 近畿大

・ドラフト：2003年ドラフト自由枠

類稀な身体能力で球場を沸かせたのが、3球団でプレーした糸井嘉男である。

近畿大から北海道日本ハムファイターズに入団した糸井は、投手として数年間プレー。しかし、思うような成績を残せなかったため、野手転向を決断した。

その結果、2009年には131試合の出場で打率.306、15本塁打、58打点、24盗塁をマークし、日本ハムの中心選手に成長した。

その後、2012年オフにオリックス・バファローズにトレードで移籍すると、2014年に首位打者（.331）、2016年に盗塁王（53盗塁）を獲得。2009年から2014年までは、6年続けて打率3割を達成した。

2017年から阪神タイガースに移籍した糸井。2018年には119試合の出場で打率.308を記録したが、2020年から成績が下降し始め、かつての打棒が見られなくなっていた。

2022年は「6番・左翼」で開幕スタメン入りし、ホームランを記録する最高のスタートを切るも成績が伴わず。現役最終打席でプロ通算1755安打目を放ち、現役生活に別れを告げた。

鳥谷敬

・投打：右投左打

・身長／体重：180cm／79kg

・生年月日：1981年6月26日

・経歴：聖望学園高 - 早稲田大

・ドラフト：2003年ドラフト自由枠

今もなお、阪神タイガースファンからの人気が高い鳥谷敬。最後の最後までダイヤモンドを駆け抜けた。

2003年ドラフト自由枠で阪神に入団し、ルーキーイヤーから101試合に出場。2005年には早くも遊撃のレギュラーに定着し、146試合に出場して打率.278の成績を残した。

負担のかかるポジションで試合に出続け、2014年に自己最高打率の打率.313をマーク。調子を落とすシーズンもあったが、それでも遊撃のポジションを守り続けた。

2019年オフに阪神を退団した鳥谷は、千葉ロッテマリーンズに加入。培ってきた経験と技術を活かし、現役ラストシーズンとなった2021年には開幕戦で「7番・遊撃」でスタメン出した。

また、同年5月の阪神との交流戦でタイムリーを放った際は、珍しく感情を表に出す場面も見られた。最後までファンから厚い支持を受け、現役生活をまっとうした。

宮本慎也

・投打：右投右打

・身長／体重：176cm／82kg

・生年月日：1970年11月5日

・経歴：PL学園高 - 同志社大 - プリンスホテル

・ドラフト：1994年ドラフト2位

ヤクルトスワローズ（現：東京ヤクルト）一筋でプレーした宮本慎也も、現役最後のシーズンは開幕スタメン出場を果たしていた。

PL学園高から同志社大に進み、社会人野球での経験を重ねてプロ入り。プロ1年目こそ67試合の出場で打率.220に終わったが、翌1996年には打席数を大幅に増やし、打率.273と成績を向上させた。

持ち前の堅実な守備と勝負強い打撃を活かし、2000年には136試合の出場で打率.300をマーク。翌2001年は67の犠打を成功させたように、つなぎ役として貴重な働きを見せた。

球団名が東京ヤクルトスワローズとなった後も活躍を続け、2008年にはキャリアハイの打率.308を記録。そして2012年、NPB通算2000本安打を達成した。

翌2013年にも「6番・三塁」で開幕スタメンに名を連ねていたが、同年8月に現役引退を決断。同年は104試合の出場で打率.266、17打点の成績を残していた。

ヤクルト一筋19年間、多くのファンに印象的なプレーを見せ続けた。

古田敦也

・投打：右投右打

・身長／体重：180cm／80kg

・生年月日：1965年8月6日

・経歴：川西明峰高 - 立命館大 - トヨタ自動車

・ドラフト：1989年ドラフト2位

球界随一の頭脳派としてプレーした古田敦也の引退劇は、多くのファンに感動をもたらした。

アマチュア時代から能力を高く評価されていた古田。ヤクルトスワローズ（現：東京ヤクルト）に入団すると、プロ2年目で打率.340を記録し、キャリア唯一の首位打者を獲得。球界トップクラスの選手に君臨した。

1993年は132試合の出場で打率.308、161安打、17本塁打、75打点の好成績を記録。同年の最多安打とMVPに輝いた。

その後も1997年は打率.322、1999年は打率.302など、8度のシーズン打率3割以上をマーク。”打てる捕手”として、安定した成績を残し続けた。

選手としての働きを評価されたこともあり、2006年からは監督兼任に。しかし、兼業の難しさもあったのか、個人としてはわずか36試合の出場に終わり、チームは2位・阪神タイガースに大きく離されての3位だった。

また、翌2007年は「8番・捕手」で開幕戦に出場したが、その後は出場機会が激減。チームの成績も伴わなかった結果、同年限りでの現役引退を決めた。

井上一樹

・投打：左投左打

・身長／体重：184cm／93kg

・生年月日：1971年7月25日

・経歴：鹿児島商

・ドラフト：1989年ドラフト2位

現在は中日ドラゴンズを指揮する立場となった井上一樹。現役生活の最後までバットを振り続けた。

鹿児島商で夏の甲子園に出場し、ドラフト2位で高卒プロ入り。入団当初は投手だったが、結果を残せず野手転向となった。しかし、その後も結果を残せないシーズンが続いていた。

そんな中、プロ9年目の1998年にブレイク。同年は107試合の出場で打率.264、9本塁打、31打点とブレイク。そして翌1999年には規定打席到達をクリアすると、130試合の出場で打率.296、10本塁打、65打点を記録した。

その後、規定打席に到達したシーズンはなかったが、2006年は108試合の出場で打率.311、11本塁打、39打点をマーク。

そして2009年、開幕戦で「6番・右翼」でスタメン出場を果たしたものの、25試合の出場で打率.065にとどまり、同年限りの現役引退を決断した。

チームのために献身的にプレーする姿勢は、多くのファンに愛された。

【了】