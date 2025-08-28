ELIONE、Zepp Shinjukuでワンマンライブ開催決定

ELIONEが、11月25日（火）に、Zepp Shinjukuでワンマンライブを開催することを発表した。

2年前に行われた渋谷WWWでのワンマンライブではチケットは即完、彼自身のラッパーとしてのアイデンディティを遺憾無く発揮したパフォーマンスで観客を魅了した。今回の「ELIONE THE LIVE 2025 - JUST LIVE FOR TODAY-」は、キャリア2度目、Zeppでの初となるワンマンライブで、BACH LOGICフルプロデュースによる2度目のタッグアルバム『Just Live For Today』が7月にリリースされたことを記念して行われるもの。ゲストアーティストとして、CHICO CARLITO、G-k.i.d、JP THE WAVY、Masato Hayashi、Mummy-D、vividboooyが、第一弾客演アーティストとして発表された。

今回のライブヴィジュアルは、ELIONEの盟友でもあり、BLUEPRINTTMを主宰する写真家の小田駿一が担当し、タイポグラフィはHiroki Hisajimaが担当した。

■ELIONE コメント

前回のWWWでのワンマンライブから約2年。

色んなことにチャレンジして、ラッパーとして、大きく成⻑できたと思います。

俺もみんなも成⻑していく過程を、一緒に共有できたらな、、、って。

全力で楽しみに来てください。

最高の一日にしよう。

＜ライブ情報＞

ELIONE THE LIVE 2025 - JUST LIVE FOR TODAY-

2025年11月25日（火）東京・Zepp Shinjuku

OPEN 18:30 START 19:30

料金: ADV. ¥6500（1D 代 別途）

出演: ELIONE

GUEST ARTIST:

（AtoZ）

CHICO CARLITO

G-k.i.d

JP THE WAVY

Masato Hayashi

Mummy-D

vividboooy

..and more !

チケット詳細 https://eplus.jp/elione/

ELIONE Info https://lit.link/elione1987