「期待値はチームでも群を抜いている」。西武、タイラー・ネビンから溢れ…

プロ野球 最新情報



今季、埼玉西武ライオンズに加入したタイラー・ネビン。昨季、屈辱の91敗を喫したチームにとって、まさに”助っ人”に相応しい活躍を見せている。一塁手として安定感を発揮するだけでなく、勝負強い打撃やチームメイトへの献身的な姿勢で、ファンの心を揺さぶっている。（文・羽中田）





獅子愛に溢れる助っ人



7月9日の楽天戦から、ネビンの新たな応援歌が使われ始めた。外国人選手専用の応援歌は、コーリー・スパンジェンバーグ氏以来、西口監督政権下では初めてのこと。コール部分は「ネ！ビ！ン！ タイラーネビン！」とシンプルで力強い。



登場曲は1995年にリリースされたヒップホップの名曲「California Love」。ベルーナドームのスタンドから響くリズムに合わせ、背番号「26」がゆっくりと打席に向かう姿には、鳴り止まない声援が降り注ぐ。ファンの期待値はチームでも群を抜いている。







ネビンは外野手登録ながら、一塁守備では抜群の安定感を見せる。特に一ゴロをさばいてから投手への送球に至る動きには、丁寧さと“愛情”が感じられる。試合中も投手への積極的な声掛けを欠かさず、味方の好プレーには全身で喜びを表す。そんな姿は、まるで何年も前から在籍している選手のようで、自然にチームに溶け込んでいる。



これほどの獅子愛に溢れる助っ人なだけに、その活躍を目にしない日はない。8月23日のロッテ戦も、そのひとつだ。



この日、敵地ZOZOマリンスタジアムは湿度が高く、本拠地ベルーナドーム以上に蒸し暑かった。



それでもビジター応援デーということもあり、三塁側スタンドはライオンズサマーユニフォームの水色で埋まり、熱気はまるで優勝争いのようだった。マスコットのレオやライナ、公式ダンスチームのBlue Legendsも来場し、試合前から雰囲気は最高潮に達していた。



相手先発は左腕ブライアン・サモンズ。今季のネビンは対左投手の打率が.188と苦戦していたが、初回2死二塁の場面で打席が回ると、高めに浮いたスプリットを逃さずセンター前へ。二塁走者の渡部聖弥が生還し、この1点が決勝点となった。苦手なタイプの投手から放った一打は、カード勝ち越しを決める貴重な勝利を呼び込んだ。











打撃4部門でチームトップ。ベンチでは誰よりも…



打撃面では、打率、安打、本塁打、打点の4部門でチームトップ。昨季に続き得点力不足に悩むライオンズにおいて、その存在感は大きい。



さらに、ベンチでは誰よりも大きな声で仲間を鼓舞し、味方の好プレーに全身で一喜一憂する姿が目を引く。来日1年目とは思えないほど、ネビンの一挙手一投足はファンの心を揺さぶっている。







また、7月に加入したJ.D.デービスとのコンビも注目だ。MLB時代、オークランド・アスレチックスで同僚だった2人は、NPBでも息の合った活躍を披露。8月1日と20日にはそろって本塁打を放つ“アベックアーチ”を記録し、チームに勢いをもたらしている。外国人選手同士の絆は、長いシーズンを戦い抜く上で心強い武器だ。



スタンドから響く「Come on! Home run！」の声援は、ファンの期待と愛情の証だ。一日でも長く応援歌を歌い、一日でも長くこのメンバーで戦いたい。そのためには、ネビンを筆頭としたチーム全体の得点力向上が欠かせない。



2025年のプロ野球も、勝負の9月に差し掛かろうとしている。彼のバットが順位を押し上げる原動力となることを、誰もが信じている。











【動画】来日初！ネビンの満塁ホームランがこちら！

DAZNベースボールの公式Xより











来日初のグランドスラム



ライオンズファンは総立ち

ネビンの満塁本塁打で先制🚀



⚾プロ野球 (2025/5/10)

🆚西武×ロッテ

📱Live on DAZN

— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)【了】