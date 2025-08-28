カラバオカップ3回戦の対戦カードが確定した。

現地時間27日までに2回戦の全日程が終了したカラバオカップ。三笘薫が所属するブライトンは6－0で大勝し、松木玖生が加入後初ゴールを記録したサウサンプトンも危なげなく3回戦に進出。一方、田中碧が所属するリーズや古橋亨梧、岩田智輝、藤本寛也の日本人選手3名を擁するバーミンガムは敗退。マンチェスター・ユナイテッドがEFLリーグ2（4部リーグ）のグリムズビーに敗れるという波乱もあった。

27日には3回戦の組み合わせ抽選も行われ、全16試合の対戦カードが確定。前回大会王者のニューカッスルはEFLリーグ1（3部リーグ）のブラッドフォードとの一戦で連覇に向けた道のりをスタートさせる。昨シーズンのプレミアリーグを制覇したリヴァプールはサウサンプトンと対戦することに。遠藤航と松木による日本人対決にも注目が集まる。

また、アーセナルはポート・ヴェイル（3部）、マンチェスター・シティはハダースフィールド（3部）、チェルシーはリンカーン・シティ（3部）、鎌田大地が所属するクリスタル・パレスはミルウォール（2部）とそれぞれ対戦。ブライトンはバーンズリー（3部）の挑戦を受け、マンチェスター・ユナイテッドを撃破したグリムズビーはシェフィールド・ウェンズデイ（2部）に挑む。

カラバオカップ3回戦の対戦カードは以下の通り。

◆カラバオカップ3回戦・対戦カード

ポート・ヴェイル vs アーセナル

スウォンジー vs ノッティンガム・フォレスト

リンカーン・シティ vs チェルシー

トッテナム・ホットスパー vs ドンカスター・ローヴァーズ

ブレントフォード vs アストン・ヴィラ

ハダースフィールド vs マンチェスター・シティ

リヴァプール vs サウサンプトン

ニューカッスル vs ブラッドフォード

シェフィールド・ウェンズデイ vs グリムズビー

ウルヴァーハンプトン vs エヴァートン

クリスタル・パレス vs ミルウォール

バーンリー vs カーディフ・シティ

レクサム vs レディング

ウィガン vs ウィコム・ワンダラーズ

バーンズリー vs ブライトン

フルアム vs ケンブリッジ

