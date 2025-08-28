大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、ブルペン陣に故障者や不振選手が目立っている。苦しい台所事情が続く中、今季メジャーデビューを果たしたジャック・ドレーヤー投手の評価が急上昇しているようだ。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

現在26歳のドレーヤーは、2021年にドラフト外としてドジャースに入団。今年3月の東京シリーズで念願のメジャーデビューを果たすと、日本時間26日試合前時点で53登板、2勝2敗9ホールド2セーブ、防御率3.00といった数字を残している。

同メディアは「ジアスレチックのジム・ボウデン記者は、優勝候補チームの中で注目されていない選手たちを特集した。ドジャースに関してはドレーヤーが“突然現れた選手”として、苦境に陥るブルペンの中心として急浮上したことが注目されている」としつつ、「26歳の彼は、負傷者続出のブルペン陣にとって不可欠な存在になっている。彼は53試合で防御率3.00を記録しており、フォーシームの被打率は.189、スライダーは.214だ」というボウデン記者の見解を紹介。

続けて、「ブランドン・ゴームズGMも彼を非常に高く評価しており、『ドレーヤーは先発からクローザーまであらゆることをこなしてくれる。メジャー1年目ながら、ベテランのようなプロ意識を見せてくれている』と語っている」と記している。

【関連記事】

【了】