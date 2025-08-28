「慎重かつ戦略的に」佐々木朗希の復帰は今季終盤、それとも来季か？　ま…

佐々木朗希 最新情報

60日間の故障者リスト（IL）入りしているロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手は、復帰へ向けてマイナー登板で数をこなしている。しかし、まだ見通しは立っておらず、今季終盤に復帰か、それとも来季になるかで意見が分かれている。米メディア『クラッチポインツ』が報じた。

佐々木は右肩のインピンジメント症候群のため3カ月半も長期離脱しているが、最近は投球できる状態まで回復。これまでの登板では球速低下が見られ、90マイル（約144.8キロ）前半だったことにより、今シーズンの復帰は厳しいとの見方が強まっていた。だが、26日（日本時間27日）に傘下3Aオクラホマシティ・コメッツの一員としてメンフィス戦に臨むと、最速99マイル（約159キロ）近くを計測し、改善が見られている。ただし、3回2/3を投げて3失点と課題は残った。

同メディアによると「ドジャースは5回投げ切れる状態に戻すことを目標としている。リリーフ転向は考えておらず、先発として育成する方針だ。幸いにもチームのローテーションは健在で、投手陣全体も改善傾向にある。特にクレイトン・カーショウは8月に素晴らしい活躍を見せた。そのため、佐々木が4回を投げ切れない状況で無理に復帰を急ぐ必要はない」という。続けて「チームは再びポストシーズンで戦い抜くため、9月・10月の戦力を損なうリスクを避けたい考えだ。佐々木の復帰は、慎重かつ戦略的に進められることになる」と伝えた。場合によっては、復帰が来季にずれ込む可能性もあるだろう。

【関連記事】

【了】