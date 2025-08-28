「序盤は安定していたが」ダルビッシュ有、4回4失点で4敗目！　痛恨被弾も…

ダルビッシュ有 最新情報

サンディエゴ・パドレスに所属する39歳のダルビッシュ有投手は、27日（日本時間28日）に行われたシアトル・マリナーズ戦で先発し、4回投げて4安打4失点1四球3奪三振の成績を残した。今季4敗目を喫したと、米メディア『CBSスポーツ』が報じている。

ダルビッシュは初回を三者凡退に抑えるが、2回にはルーカス・レイリー外野手にタイムリーツーベースヒットを打たれて1点を失った。それでも3回は再び3人の打者で終わらせたが、4回には無死1、3塁のピンチからユジニオ・スアレス内野手にスリーランホームランを許してしまう。降板後はリリーフ陣が奮闘したものの、パドレスは3-4の敗戦を喫した。

この結果を踏まえ、同メディアは「序盤は安定しており、最初の2イニングはシアトル打線を2安打1失点に抑えた。しかし4回に崩れ、スアレスに決勝点となる3ランを浴びたことが勝負の分かれ目となった。彼はこの試合まで5先発連続で黒星がなく、その間は防御率3.00、WHIP0.67という好成績を残していた。今季通算では10試合（47回2/3）に登板し、防御率5.66、WHIP 1.11、奪三振42、与四球15という数字となっている」と伝えている。

