「追わせる形が生命線だが」千賀滉大の“お化けフォーク”は紙一重？　米紙…

ニューヨーク・メッツの千賀滉大投手は、今季序盤こそ絶好調で、サイ・ヤング賞候補に挙がることもあった。だが、現在は人が変わったように成績が低迷。その原因について、米メディア『amNY』が分析している。

千賀は今季の前半14先発で防御率1.39をマークし、ナ・リーグトップに君臨していた。しかし、6月12日（同13日）のワシントン・ナショナルズ戦でハムストリングを痛めて約1カ月離脱。7月11日（同12日）のカンザスシティ・ロイヤルズ戦で復帰登板を果たしたものの、まだ復帰後初勝利を飾っておらず、直近7試合の防御率は6.10で苦戦が続いている。

同メディアは「なぜメッツのエースである千賀は、これほど苦しんでいるのか？」とのテーマで、不調要因を分析し「彼の投球スタイルは常に紙一重だ。ストライクゾーンの外を突き、打者に“お化けフォーク”を追わせる形が生命線。しかし、今季は明らかにボールと見抜かれる投球が多く、打者が簡単に見送れるケースが増えている。1827球のうち40％（731球）がゾーン外で腰の高さより下、あるいは完全にゾーンを外れた球。そのうち212球は無駄球と分類される。数字自体は2023年の新人シーズンと大きく変わらないが、結果はまるで違っている」と伝え、研究されていると指摘した。

