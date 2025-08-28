マンチェスター・ユナイテッドは27日に行われたカラバオカップ2回戦で、EFLリーグ2（4部リーグ）に所属するグリムズビーに金星を献上した。

コビー・メイヌーやマヌエル・ウガルテ、マテウス・クーニャ、ベンヤミン・シェシュコらが先発出場したマンチェスター・ユナイテッドは、22分に中盤でのボールロストからカウンターを浴びて先制点を献上。30分にはGKアンドレ・オナナがショートコーナーからのクロスを処理しきれず、ゴール前のこぼれ球をフリーで押し込まれて前半を2点ビハインドで終えた。

ルベン・アモリム監督は後半開始からブライアン・ムベウモ、ブルーノ・フェルナンデス、マタイス・デ・リフトを投入。75分に右サイドから仕掛けたムベウモが左足の見事なコントロールショットを流し込むと、89分にはCKからマグワイアがヘディングシュートを沈めて土壇場で試合を振り出しに戻す。しかし、キッカーが一巡したPK戦を11－12で落としてまさかの敗退。試合後にはグリムズビーのファンがピッチになだれ込み、会場はお祭り騒ぎとなった。

多くの主力メンバーが出場しながらも、4部相手に屈辱の敗北を喫したマンチェスター・ユナイテッド。データサイト『Squawka』によると、同クラブがカラバオカップで4部リーグ所属チームの敗れたのは史上初とのこと。アモリム体制2年目の今シーズンはプレミアリーグと合わせてここまで公式戦3試合を消化し未勝利と苦しい状況が続いている。

昨シーズンのリーグ戦を15位で終え、ヨーロッパリーグ（EL）決勝でトッテナム・ホットスパーに敗れたことにより、今シーズンは欧州コンペティションの出場権がないマンチェスター・ユナイテッド。“国内集中”体制の中、早くもカラバオカップから姿を消すこととなってしまった。

【ハイライト動画】マンUが4部グリムズビーにPK戦で敗れる…カラバオ杯敗退